Economico, display enorme, buona autonomia: questo smartphone è sorprendente

Xiaomi Redmi 10C è uno smartphone di fascia media che offre diverse caratteristiche interessanti. Oltre a un design elegante con un retro in plastica color Ocean Blue, ha un ampio display IPS LCD da 6,71 pollici con risoluzione HD+ che offre una buona esperienza visiva per guardare contenuti multimediali e navigare sul web. E a soli 125€, spedizioni incluse su Amazon, può costituire un buon investimento in rapporto qualità-prezzo.

Xiaomi Redmi 10C, medio gamma di successo

Il dispositivo è alimentato da un processore octa-core con velocità di clock fino a 2,4 GHz e 1,9 GHz. Non viene specificato il modello del processore, ma probabilmente fa parte della serie MediaTek Helio G. Questo processore offre prestazioni solide per l’uso quotidiano, come la navigazione, la messaggistica e l’utilizzo di app social media.



Il Redmi 10C viene fornito con 3GB di RAM, che consente un discreto multitasking. Dispone anche di una generosa capacità di archiviazione interna da 128 GB, che offre spazio sufficiente per salvare foto, video, app e altri file. Inoltre, è possibile espandere ulteriormente la memoria utilizzando una scheda microSDXC. Il telefono viene fornito con il sistema operativo Android 11, ma Xiaomi personalizza l’interfaccia utente con la sua skin MIUI, che aggiunge funzioni extra e un aspetto visivo distintivo.

Il Redmi 10C supporta la connettività 4G LTE, che consente di navigare su Internet in modo rapido e affidabile. È dotato di Wi-Fi e Bluetooth per connettersi a reti wireless e dispositivi compatibili. Inoltre, è presente uno slot per schede Dual SIM, che consente di utilizzare due schede SIM contemporaneamente. Dulcis in fundo il telefono è dotato di una fotocamera posteriore con specifiche non specificate.

