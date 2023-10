Stanco di previsioni meteo che non ci azzeccano mai? Prendi questa mini stazione in OFFERTA

Se è vero che oggi come oggi siamo bombardati da previsioni meteo, tra tv, smartphone, radio e dispositivi smart, non sempre ci azzeccano. Anzi! E, allora perché non acquistare questa Ecowitt Stazione Meteo Wireless Digitale Professionale, Con Display a colori, Sensore Esterno 7 in 1 alimentato a energia solare, sensore incorporato 3 in 1 nonché sensore interno, per avere previsioni realistiche e attendibili comodamente a casa tua. Facile da installare e da monitorare. Ora lo paghi solo 153,61 euro grazie allo sconto del 5%! I temporali improvvisi o l’abbigliamento sbagliato saranno solo un lontano ricordo!

Ecowitt Stazione Meteo Wireless: le caratteristiche

Ecowitt Stazione Meteo Wireless Digitale Professionale fornisce informazioni accurate sulle condizioni meteorologiche a casa e nel cortile. Non ti servirà alcuna conoscenza scientifica in merito: i dati meteorologici sono infatti facili da leggere, in tempo reale e immediati. Con un solo prodotto otterrai: banderuola, tazze di velocità del vento, sensore di radiazione UV/solare, sensore termoigrometro, misuratore pioggia, livello bolla e sensore integrato. Anche il montaggio è semplice, basta seguire le istruzioni.

I dati sono chiari grazie al Display LCD ampio a colori. Il sensore integrato 3 in 1 per interni permette di farti visualizzare la velocità e la direzione del vento, punto di rugiada, precipitazioni, temperatura e umidità all’aperto dell’interno, pressione barometrica, fase lunare, radiazione solare e UV. Tanti dati utili per far sì che il meteo profondamente cambiato di oggi non ti sorprenda più. Anche perché puoi impostare allarmi e notifiche in caso di temperature troppo alte o basse, umidità, pressione barometrica, vento, raffica, velocità di pioggia/giorno di pioggia, punto di rugiada e indice di calore.

Il Wi-Fi integrato consente alla tua stazione di pubblicare i suoi dati in modalità wireless su Ecowitt Weather/Weather Underground/Weather Cloud/WOW. Poi ottenere i dati che ti servono direttamente sullo smartphone, grazie alla app meteo WS View. Puoi collegarti al sito ecowitt.net per ricevere avvisi anche e-mail. Insomma, cosa aspetti? Paga ora la stazione meteo professionale Ecowitt solo 153,61 euro con lo sconto del 5%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.