Editor PDF: la scelta più conveniente è anche la migliore per lavorare

Per accedere a un editor PDF completo e professionale non è necessario rivolgersi ad Adobe Acrobat DC Pro che, con un costo di 179,88 euro per un anno, per quanto completo, comporta una spesa significativa.

Gli utenti alla ricerca di un nuovo editor PDF, infatti, hanno la possibilità di scegliere Soda PDF Pro, oggi proposto al prezzo scontato di 49 euro, con un taglio del 62% sul costo complessivo del primo anno. Per accedere al software, disponibile con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, è possibile seguire il link qui di sotto.

Soda PDF Pro: l’alternativa conveniente a Adobe per accedere a un Editor PDF completo

Scegliere Soda PDF Pro significa accedere a un editor davvero completo, in grado di mettere a disposizione dell’utente una lunga serie di funzionalità a partire dalla possibilità di conversione da PDF a Office in tempi rapidissimi.

Con Soda PDF Pro è possibile visualizzare, convertire e modificare i PDF, aggiungere commenti, applicare protezioni, sfruttare la funzione OCR oltre che applicare la firma elettronica. Si tratta, quindi, di un tool completo e senza punti deboli, ideale per l’uso in ambito professionale.

Grazie all’offerta in corso, inoltre, Soda PDF Pro ora costa meno. La promozione permette di attivare l’editor con una spesa di 49 euro invece che 130 euro. Il risparmio è netto, soprattutto se si va a confrontare il costo del software con quello di Adobe Acrobat DC Pro che prevede una spesa annuale di 179,88 euro.

Per provare subito Soda PDF Pro (sfruttando la garanzia soddisfatti o rimborsati) è possibile accedere al sito ufficiale, disponibile tramite il link qui di sotto, per avviare il download. In questo momento, la versione Pro viene proposta allo stesso prezzo della versione Standard, risultando la scelta giusta su cui puntare.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.