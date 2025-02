Edizione speciale delle Cuffie Aperte sul Retro Sennheiser in sconto schock (-47%)

Preparati ad ascoltare la tua musica preferita come mai prima d’ora con l’edizione speciale delle Cuffie Aperte sul Retro Sennheiser HD 599! Oggi questi auricolari di ultima generazione sono disponibili su Amazon a soli 89 euro con un mega sconto del 47%.

Cuffie Aperte sul Retro Sennheiser HD 599: design innovativo per un’esperienza audio immersiva

Le Cuffie Aperte sul Retro Sennheiser HD 599 rappresentano un’edizione speciale di auricolari all’avanguardia che offrono un’esperienza audio davvero coinvolgente.

Innanzitutto i trasduttori Sennheiser utilizzano bobine in alluminio che assicurano alta efficienza, una dinamica eccellente ed una distorsione estremamente bassa: questo assicura un suono immersivo, così da farti sentire come al centro di un concerto ogni volta che vuoi.

Questo modello si contraddistingue dagli altri sul mercato per il design aperto circumaurale che offre una presentazione spaziale estremamente “aperta” per migliorare l’esperienza di ascolto e renderla più coinvolgente che mai.

Inoltre, l’edizione speciale delle cuffie offre una connettività super versatile in quanto è fornita di due cavi scollegabili: un cavo di 3 metri con jack da 6.3 mm per i sistemi di home entertainment ed una cavo corto di 1.2 metri con jack da 3.5 mm per l’utilizzo con telefoni, tablet e laptop.

Per finire, il design robusto e leggero con lussuosi padiglioni ricoperti in velluto e l’archetto imbottito offrono un comfort ed un’indossabilità eccezionali anche per lunghe sessioni di ascolto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.