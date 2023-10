eero Max 7, il più veloce e potente della serie da oggi disponibile su Amazon.it

Il router Wi-Fi mesh tri-band Amazon eero Max 7 è finalmente disponibile su Amazon.it a 699€. Il dispositivo rappresenta l’ultima evoluzione della tecnologia Wi-Fi, offrendo prestazioni eccezionali e una serie di funzionalità avanzate per migliorare l’esperienza di connessione in casa. Ieero Max 7 sfrutta la tecnologia Wi-Fi 7, che offre velocità di connessione incredibilmente elevate. Questo consente di scaricare contenuti pesanti, come film 4K o videogiochi di grandi dimensioni, in pochi secondi. In più ha un design termico avanzato con sistema di ventilazione passiva per prestazioni ottimali.

Tri-Band Mesh e

Questo sistema utilizza un’architettura tri-band che supporta bande radio a 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. Questo aumenta la velocità wireless fino a 4,3 Gbps e consente di collegare più dispositivi in modo efficiente. L’eero Max 7 offre velocità cablate fino a 9,4 Gbps, il che è fondamentale per dispositivi che richiedono connessioni cablate ad alta velocità, come computer e console di gioco. Dispone di due porte Ethernet da 10 Gigabit e due da 2,5 Gigabit, che consentono di connettere dispositivi cablati ad alta velocità. Queste porte aggiuntive sono particolarmente utili per creare una rete cablata affidabile.

Il dispositivo è in grado di coprire una vasta area, fino a 232 m², garantendo una connessione stabile e veloce in tutta la casa. Utilizza inoltre la tecnologia TrueMesh per ridurre le interferenze e migliorare la stabilità della connessione. Questo è particolarmente utile in case con molte pareti o ostacoli che possono ostacolare il segnale Wi-Fi. In tal senso il dispositivo supporta oltre 200 dispositivi connessi ed è dotato di funzionalità avanzate, tra cui il supporto per il protocollo Matter e un hub Zigbee integrato, rendendolo una base ideale per la tua casa intelligente.

Infine, gli utenti abbonati al servizio eero Plus possono sfruttare funzioni avanzate per la sicurezza online e il controllo parentale, nonché utilizzare applicazioni di sicurezza come 1Password, Malwarebytes e Guardian per la protezione. Insomma, eero Max 7 offre una soluzione completa per migliorare la connessione Internet domestica, garantendo alte velocità, copertura estesa e sicurezza avanzata. Con la sua capacità di supportare una vasta gamma di dispositivi e di integrarsi nella tua casa intelligente, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un sistema Wi-Fi di livello superiore.

Prezzi e disponibilità

eero Max 7 è disponibile su Amazon.it al prezzo di 699,99 euro e l’assistenza clienti è gratuita e attiva sette giorni su sette.

