Eero Pro 6E è in sconto: rivoluziona il WiFi spendendo il 34% in meno

Connettività di nuova generazione e funzioni smart: eero Pro 6E è il router che rivoluziona la tua rete domestica. Con una copertura che arriva fino a 190 metri quadri e una velocità totale di 2,3 Gbps, questo router Wi-Fi 6E firmato Amazon è una soluzione pensata per chi cerca il massimo delle prestazioni a un prezzo accessibile. Disponibile su Amazon a 189,99 euro invece che a 289,99 euro (-34%), è un investimento che trasforma la connessione in casa.

Perché scegliere eero Pro 6E?

Il cuore del dispositivo è la nuova banda a 6 GHz (quella del WiFi 6E), che assicura connessioni più veloci e affidabili rispetto ai router tradizionali. Grazie alla tecnologia tri-band, la velocità complessiva si divide tra connessioni cablate (fino a 1 Gbps) e wireless (fino a 1,3 Gbps). Questo lo rende ideale per streaming in 4K, gaming online senza lag e smart working senza interruzioni.

Ma ciò che rende davvero unico l’eero Pro 6E è la tecnologia eero TrueMesh, progettata per ottimizzare automaticamente il traffico di rete. In questo modo, puoi dire addio ai fastidiosi punti morti: ogni angolo della casa sarà coperto da un segnale potente e stabile. Che tu stia lavorando in salotto o guardando una serie in camera da letto, la connessione non ti abbandonerà mai.

Configurare e gestire il router non è mai stato così semplice. Grazie all’app dedicata, bastano pochi minuti per configurare la rete e monitorarla anche da remoto. Hai bisogno di assistenza? Il servizio clienti italiano è a tua disposizione, gratuitamente, via telefono o email.

Inoltre, eero Pro 6E non è solo un router: è anche un hub per la domotica. Integra la tecnologia Zigbee per controllare i dispositivi smart compatibili con Alexa e supporta il protocollo Thread, ampliando ulteriormente le possibilità di integrazione con la tua smart home. Un unico dispositivo per gestire connessione e domotica, senza bisogno di ulteriori accessori.

Per chi cerca il massimo della sicurezza e del controllo, Amazon offre l’abbonamento eero Plus. Questo servizio include funzionalità avanzate come filtro contenuti, protezione contro le minacce online e controllo parentale. Puoi provarlo gratuitamente per 30 giorni e scoprire come migliorare ulteriormente la tua esperienza di rete.

Un investimento che vale ogni euro

Con il suo mix di prestazioni elevate, facilità d’uso e funzionalità smart, eero Pro 6E si posiziona come una delle migliori soluzioni per modernizzare la rete domestica. Aggiungi la possibilità di gestire dispositivi smart e di godere di una connessione stabile ovunque in casa, e il gioco è fatto: questo router è la scelta giusta per chi vuole il meglio senza compromessi.

Non aspettare oltre: scopri subito tutte le potenzialità di eero Pro 6E in sconto e porta la tua connessione a un livello superiore. Approfitta di questa occasione e rendi la tua casa davvero smart.

