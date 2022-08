Eero Pro 6E: sistema mesh di ultima generazione, con standard WiFi 6E (-25%)

Questo prodotto di casa Amazon, scontato di oltre 200 euro, potrebbe essere la soluzione perfetta alle vostre esigenze di rete WiFi. Stiamo parlando del eero Pro 6E, un router di ultimissima generazione dotato di tecnologia mesh e del nuovissimo standard WiFi 6E. Questo dispositivo è in offerta oggi su Amazon a soli 629,99 €, uno sconto emozionante del 25%.

Eero Pro 6E: a questo prezzo non ha rivali

Eero Pro 6E é la soluzione definitiva per tutti coloro che vogliono creare una rete WiFi potente e stabile in casa, in ufficio oppure all’interno di un’attività commerciale. Dentro alla confezione ci sono 3 router e 3 alimentatori con cavo Type-C. I tre dispositivi sono identici tra loro, quindi in fase dii configurazione dovete decidere quale dei 3 farà da base per la rete, mentre gli altri 2 faranno da satelliti. Eero Pro 6E non è un modem, ma solo un router, quindi dovrà essere collegato ad un modem per creare la rete. Dietro ad ogni dispositivo trovate 2 porte ethernet: una da 1.0 gbps e l’altra 2.5 gbps. Per quanto riguarda gli alimentatori invece, si collegano tramite porta Type-C. La configurazione dell’intero sistema è estremamente semplice, basta scaricare l’app “eero” per Android o iOS, in base al vostro smartphone e seguire le indicazioni che sono molto chiare e ben illustrate. In pochi minuti potrete creare un sistema mesh di ultima generazione, che vi permetterà di coprire ogni singolo angolo e piano della vostra abitazione oppure ufficio, per una copertura di rete fino a 560 m².

Sono ancora molto pochi i dispositivi compatibili con il nuovo standard WiFi 6E, ma il futuro adesso è questo. Eero è un marchio Amazon molto affidabile e di qualità per questa categoria. Se volete creare un sistema WiFi mesh di ultima generazione, non potete perdere questa incredibile offerta su Amazon. Potete acquistare eero Pro 6E con uno sconto incredibile del 25%, pagandolo soltanto 629,99 €. Stiamo parlando di uno sconto assurdo di oltre 200 euro, per un dispositivo di ultima generazione.

