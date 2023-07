EFFETTO Prime Day: smartphone, SSD, smartwatch, pulitrici e tanto altro fino al 50%

I Prime Day di Amazon si sono conclusi da pochi giorni, ma la sua presenza si avverte ancora nell’aria. Non a caso Amazon continua ancora a scontare alcuni prodotti a prezzi decisamente bassi, proprio come durante l’evento in questione. Non ci credete? Guardate.

Motorola moto e22i

Motorola moto e22i è un smartphone Android di fascia media, soluzione perfetta per coloro che non hanno troppe pretese ma che nonostante ciò non vogliono rinunciare a un bel display touchscreen e a tutta una serie di funzioni base presenti su tutti i dispositivi più avanzati, a cominciare dalla connettività Wi-fi e dal GPS. Questo smartphone lo trovi in questo momento in super offerta su Amazon, dove viene venduto col 44% di sconto a un prezzo decisamente aggressivo per il mercato, ovverosia appena 79€.

Rowenta Rh6838 X-Pert 6.60 Essential

Le scope elettriche come Rowenta Rh6838 X-Pert 6.60 Essential garantiscono un pulito perfetto, perché riescono a rimuovere la polvere nascosta. Ecco perché ormai sono diventate le inseparabili compagne di milioni di persone nel mondo. Oggi anche tu ha l’occasione di diventare una delle fortunate persone a possedere un gioiellino simile grazie all’offerta in corso su Amazon che ti dà la possibilità di comprarla in sconto a un prezzo assurdo 129€ invece dei 169€ di listino. Uno sconto enorme a cui si associano le spedizioni gratuite via Prime.

Powerbank con LED Charmast

Ti bastano solo 17€ circa per risolvere tutti i tuoi problemi di ricarica quando sei in giro. Oggi su Amazon c’è infatti un potente caricabatterie a questo prezzo affare che funziona con tutti i dispositivi, indipendentemente dalle loro dimensioni. In più con le spedizioni rapide e gratuite.

Tablet Newmetab P40

Il tablet Newmetab P40 è un dispositivo da 10 pollici con una serie di caratteristiche interessanti. Con 6 GB di RAM e un processore Octa-core da 2,0 GHz, offre una buona potenza di elaborazione per multitasking fluido e prestazioni efficienti. Puoi farlo tuo su Amazon a soli 99€ incluse le spese di spedizione? Ti basya prima spuntare il coupon in pagina da 20€ prima di pagare.

Pendrive Lexar

La chiavetta USB 64GB Lexar è una pendrive ad alta capacità dal design elegante e classico interamente in metallo con supporto per la connessione USB 3.2 Gen 1. Questo significa che è in grado di trasferire dati a una velocità fino a 5 Gb/s, garantendo tempi di trasferimento veloci e efficienti. Il dispositivo non è solo robusto e durevole, ma anche capiente e con appena 12€, grazie al coupon da spuntare in pagina, ti garantisce anche ottime prestazioni i n lettura e scrittura.

Idropulitrice Bosch GARDENA – Starter Kit

Questo eccellente idropulitrice a batteria portatile con impugnatura ergonomica è ideale per la pulizia mobile e rapida dello sporco ostinato: grazie al tubo di aspirazione di 5 m in dotazione, l’idropulitrice può essere utilizzata con un serbatoio dell’acqua o con acqua dolce. Oltre a una pressione media di 24 bar, l’idropulitrice offre due ulteriori livelli di pressione di 14 bar e 9 bar – ideale anche per superfici delicate. Tra sconto di partenza del 18% e coupon del 20% da spuntare in pagina ti costa 110€.

Rasoio elettrico Braun Series 7

Un eccellente rasoio elettrico professionale per la barba, branderizzato Braun, a prezzo molto vantaggioso su Amazon a 56 euro con spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime. Non è uno scherzo, è proprio vero: segui subito questo link se non vuoi perderti l’offerta e l’occasionissima di portare a casa un kit super completo. Con questo kit potete liberarvi della barba, dei capelli e dei peli superflui più lunghi per poter lasciare respirare la pelle in queste giornate così afose.

Electrolux EKM4100 Impastatrice Planetaria

Questa impastatrice è una eccellente, ha una potenza di motore 1000W, frequenza 50 hz, e ben 10 livelli di velocità sequenziali con manopola a luce LED blu. La ciotola grande è da 4.8 litri in acciaio inossidabile, vanta ovviamente un movimento planetario, ha una struttura in alluminio pressofuso ed acciaio e viene venduta con in dotazione un gancio impastatore, frusta a filo, frusta piatta. Col 32% di sconto su Amazon la paghi solo 252€ con le spedizioni ovviamente gratuite via Prime.

Smartwatch Dotn per uomo o donna

Lo Smartwatch Dotn è un orologio intelligente progettato per coloro che desiderano monitorare la propria attività fisica, il sonno e ricevere notifiche direttamente al polso. Con un ampio display da 1,69 pollici e una serie di funzionalità avanzate, questo smartwatch offre un’esperienza completa per gli utenti Android e iOS. Con i Prime Day oggi ti costa appena 19€ grazie allo sconto del 30% praticato dal venditore più un coupon bonus del 20% di sconto che abbassa ulteriormente il costo finale.

SSD interno Fanxiang S102 Pro da 1TB

Il disco rigido interno Fanxiang S102 Pro da 1TB è un’opzione eccellente per coloro che cercano un miglioramento delle prestazioni di archiviazione per i loro laptop o PC desktop. Questo SSD SATA III 2.5″ offre una velocità di lettura fino a 560 MB/s, garantendo un rapido accesso ai dati e un’esperienza di utilizzo fluida. Aggiungendo questo SSD al tuo sistema, potrai godere di una maggiore velocità, affidabilità e capacità di archiviazione.

