La Multipresa smart con 3 Prese AC e Monitoraggio del Consumo OGGI la paghi solo 21 euro!

Eightree Multipresa smart: le caratteristiche

Scarica semplicemente l’app Smart Life, collega la multipresa Wi-Fi alla presa e il tuo smartphone la riconoscerà automaticamente tramite Bluetooth. Non è necessario un complicato accoppiamento o una configurazione manuale. (Solo Wi-Fi a 2,4 GHz). La multipresa intelligente Eightree ha 3 prese AC, che ti consentono di accendere o spegnere singolarmente ogni dispositivo tramite l’app e di impostare programmi personalizzati per ciascun apparecchio.

Gestisci i tuoi elettrodomestici in modo comodo e senza sforzo utilizzando Amazon Alexa o Google Assistant. Configura timer o programmi per i tuoi dispositivi, personalizzandoli in base alle tue esigenze. Gestisci facilmente la durata di funzionamento dei tuoi elettrodomestici. Potenza massima di 3680W, custodia in ABS resistente al fuoco, protezione integrata contro le sovratensioni e protezione da sovraccarico controllata dall’app. In caso di sovraccarico di corrente superiore a 17A, l’alimentazione viene interrotta automaticamente.

