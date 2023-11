Elden Ring per Xbox: scopri la magia dell'Anello ancestrale a soli 39 euro!

La trama di Elden Ring è davvero intrigante: nell’Interregno governato dalla regina Marika l’Eterna, l’Anello ancestrale, sorgente dell’Albero Madre, è andato in frantumi. I discendenti di Marika, progenie di semidei, rivendicarono i frammenti dell’Anello ancestrale, conosciuti col nome di rune maggiori. La follia derivata dalla loro nuova forza diede origine a un conflitto: la Disgregazione. E in questo contesto che dovrai muoverti e darti da fare! Acquista il gioco per Xbox con il 27% di sconto a soli 39,90 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Elden Ring: le caratteristiche

In ELDEN RING potrai muoverti senza soluzione di continuità tra distese immense e angusti dedali sotterranei. Attraversa scenari mozzafiato a piedi o in sella al tuo destriero. Svela i misteri che si celano dietro il potere dell’Anello ancestrale. Incontra avversari dotati di storie e personalità affascinanti. Sarà come avere due giochi in uno: un Souls, con le sue proprie dinamiche, i boss da studiare; e un Open World, con la libertà di esplorare un’enorme mappa, i numerosi dungeon/punti d’interesse, livellare come uno preferisce nei diversi biomi, il crafting di oggetti, buff, armi. Il tutto amalgamato alla perfezione.

Crea un eroe da zero e definisci il suo stile di combattimento scegliendo tra un ricco arsenale di armi, incantesimi e abilità conquistabili nel mondo di gioco. Attacca a testa bassa, elimina i nemici di soppiatto o chiedi aiuto ai tuoi alleati. Le opzioni sono infinite e garantiscono la massima libertà di approccio all’esplorazione e al combattimento. Potrai anche andare a cavallo durante il combattimento.

