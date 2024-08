Elegante, minimal e super scontato: Google Pixel Watch 2 (-28%)

Un modo rapido, veloce ed intuitivo per gestire chiamate, notifiche e allenamento direttamente da un dispositivo, che non sia lo smartphone, è acquistare un ottimo smartwatch. E, se ne stai cercando uno che sia potente abbastanza da gestire tutto ma abbia anche un design elegante, non puoi perderti il Google Pixel Watch 2 in sconto del 28%. Per poco ancora, avrai l’occasione di portarlo a casa ad appena 244,34€ invece di ben 339,65€. Un prezzo degno del miglior Black Friday e, se vuoi, puoi alleggerire ulteriormente la spesa pagandolo a rate a tasso zero, direttamente tramite Amazon!

Elegante e super potente Google Pixel Watch 2

Il Google Pixel Watch 2 è l’evoluzione perfetta per chi cerca uno smartwatch potente e intuitivo, oltre che estremamente delicato ed elegante. Equipaggiato con il recente chip Snapdragon W5, offre prestazioni fluide e reattive, permettendoti di gestire facilmente notifiche, app e monitoraggio della salute. Il design elegante e minimalista è abbinato a un display AMOLED luminoso e sempre attivo, che garantisce una visualizzazione chiara e vivida anche sotto la luce diretta del sole.

Una delle principali novità è l’ampio ventaglio di funzionalità in ambito benessere e fitness, grazie all’integrazione con Fitbit. Con il Pixel Watch 2, puoi monitorare il battito cardiaco, i livelli di ossigeno nel sangue e persino effettuare un ECG direttamente dal polso. Inoltre, l’orologio tiene traccia del sonno e ti offre consigli personalizzati per migliorare la qualità del tuo riposo.

La durata della batteria è stata ottimizzata, garantendo fino a 24 ore di utilizzo continuo con una singola carica. Con il supporto per Google Assistant, pagamenti NFC tramite Google Pay e un’ampia selezione di app tramite il Play Store, il Pixel Watch 2 si integra perfettamente con l’ecosistema Android, rendendolo un compagno ideale per la tua vita digitale. Non perderti questo sconto del 28%: acquista lo smartwatch in super sconto su Amazon e non te ne pentirai!

