Elegante, mobile e potente: il Surface Laptop Go 2 è una BOMBA, anche nel prezzo

Il Surface Laptop Go 2 è disponibile su Amazon a circa 649€ tutto incluso (-17%), anche le spese di spedizione. Questo device della famiglia Microsoft Surface è elegante, leggero, mobile e potente e aiuta l’utente a svolgere più facilmente ogni attività, dal lavoro al relax. Disponibile nella colorazione Platinum, Surface Laptop Go 2 presenta un formato ultraportatile con un display touch PixelSense da 12,4 pollici, con angoli arrotondati all’interno di un rettangolo standard.

Surface Laptop Go 2, potenza ed eleganza

Se misurato come forma rettangolare standard, lo schermo è di 12,45 pollici in diagonale (l’area di visualizzazione effettiva è inferiore). Il device dispone inoltre di fotocamera HD migliorata e i doppi microfoni Studio Mics, che garantiscono una grafica e un suono ottimali durante le videochiamate. Inoltre, grazie al processore Intel Core i5 quad-core di 11a generazione, Surface Laptop Go 2 si adatta perfettamente alla vita di tutti i giorni.

Il Surface Laptop Go 2 rappresenta la nuova evoluzione del Laptop più leggero della famiglia, progettato con un design e funzionalità premium tipiche di Surface. Surface Laptop Go 2 integra feature e caratteristiche che confermano l’impegno dell’azienda nel produrre device leggeri, innovativi, ma anche funzionali sia per l’utenza consumer che per il business.

In particolare, grazie al nuovo dispositivo, gli utenti posso godere di un nuovo livello di sicurezza: questo, infatti, è il primo PC secured-core basato su processore Intel di Surface, con il quale Microsoft conferma il suo impegno a soddisfare le esigenze e i bisogni di tutti i consumatori, coniugando design, form factor e funzionalità. Su Amazon è possibile acquistarlo a 649 euro nel taglio da 8GB di RAM e 128 GB. Le spedizioni sono rapide e gratuite grazie a Prime.

