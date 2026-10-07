Elenco smartphone che perderanno WhatsApp da oggi

La decisione di Meta è legata agli aggiornamenti di sicurezza e alle nuove funzioni, ma avrà un effetto concreto: alcuni smartphone più vecchi, soprattutto quelli rimasti ad Android 5.1, Android 5.0 o versioni precedenti, rischiano di restare tagliati fuori.

Il punto non è il marchio del telefono, né il modello scritto sulla scocca. Conta il sistema operativo installato. Dal 7 ottobre 2026, infatti, WhatsApp continuerà a funzionare solo sui dispositivi con Android 6 o versioni successive. Chi ha un telefono fermo a versioni più vecchie potrebbe perdere, poco alla volta, l’accesso all’app.

La scelta rientra nei controlli periodici con cui Meta aggiorna l’elenco dei sistemi compatibili. I telefoni più datati, come l’azienda ha spiegato più volte nelle pagine di supporto, possono non ricevere più patch di sicurezza, avere poca memoria o componenti software non più adatti alle versioni recenti dell’app. Non è quindi un blocco contro un produttore. A fare la differenza è la voce Versione Android nelle impostazioni del dispositivo.

Per molti utenti non cambierà quasi nulla. Chi usa uno smartphone recente dovrà solo tenere aggiornati sistema e applicazione. Il discorso è diverso per chi ha ancora un telefono comprato dieci o più anni fa, magari usato come secondo dispositivo o per lavoro. In quel caso il limite tecnico può diventare un problema reale.

Samsung, Motorola, LG e Sony: i vecchi modelli più esposti

Tra i dispositivi più a rischio ci sono diversi vecchi Samsung Galaxy, tra cui Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core e Galaxy Trend Lite. Nella maggior parte delle versioni vendute, questi modelli non hanno ricevuto un aggiornamento ufficiale stabile ad Android 6. Se il telefono è rimasto ad Android 5.1 o a una versione precedente, non rientrerà nel nuovo requisito minimo.

Un vecchio smartphone accanto a un modello più recente, a richiamare i rischi di incompatibilità e la necessità di passare a un dispositivo aggiornato.

La stessa verifica riguarda alcuni Motorola di prima generazione, in particolare Moto G e Moto E, arrivati in molti casi fino ad Android 5.1. Anche qui il nome del modello, da solo, non basta. Possono incidere il Paese di vendita, l’operatore telefonico o un aggiornamento disponibile ma mai installato. Un controllo nelle impostazioni di sistema è il modo più semplice per evitare dubbi.

Nella lista dei telefoni più esposti rientrano anche diversi LG, come Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 e G2 Mini. Per Sony, invece, l’attenzione va soprattutto su Xperia Z e Xperia SP: dispositivi ormai lontani dai requisiti richiesti dalle app di messaggistica più usate. Chi li usa ancora tutti i giorni, magari con batteria sostituita e memoria quasi piena, potrebbe accorgersi del problema solo quando l’app inizierà a dare segnali.

Quando WhatsApp non è più compatibile: cosa può succedere

La fine del supporto non significa per forza che WhatsApp smette di funzionare per tutti nello stesso momento. Di solito l’app comincia mostrando avvisi interni, con l’invito ad aggiornare il sistema operativo o a passare a un telefono compatibile. Poi arrivano i primi limiti: niente nuove versioni dal Google Play Store, errori durante la registrazione, messaggi che non partono.

Gli effetti possono cambiare da utente a utente. Qualcuno potrebbe riuscire ancora ad aprire l’app, ma non a completare l’accesso. Altri potrebbero avere problemi nel ricevere foto, scaricare documenti, inviare vocali o avviare chiamate e videochiamate. È una fase spesso poco lineare: il servizio sembra funzionare, poi si blocca proprio mentre lo si sta usando.

Il nodo principale resta la sicurezza. Le versioni più recenti di WhatsApp portano correzioni, modifiche alla crittografia, adattamenti alle funzioni del sistema e protezioni contro bug già noti. Su telefoni che non ricevono più aggiornamenti, tenere tutto compatibile diventa sempre più complicato. Per questo Meta, come già fatto in passato con altri sistemi operativi, sposta in avanti la soglia minima quando una piattaforma non garantisce più gli standard richiesti.

Chat e file al sicuro prima di cambiare smartphone

Prima di sostituire un telefono non compatibile, è meglio fare una copia di sicurezza delle conversazioni. Su Android il percorso è dentro WhatsApp: Impostazioni, poi Chat e Backup delle chat. Il salvataggio viene collegato all’account Google Drive, purché ci sia spazio disponibile e il telefono sia connesso a una rete stabile, meglio se Wi-Fi.

Il backup permette di recuperare messaggi, immagini, video, note vocali e documenti quando WhatsApp viene installato su un nuovo smartphone compatibile. Servono però lo stesso numero di telefono e lo stesso account Google usato per il salvataggio. Durante la configurazione, inoltre, il nuovo dispositivo deve poter ricevere un SMS o una chiamata di verifica: senza quel passaggio, l’account non viene confermato.

Chi non sa se il proprio telefono è a rischio può controllare subito la versione del sistema. In genere basta aprire Impostazioni, entrare in Info sul telefono e cercare Versione Android. Se compare Android 6 o una versione successiva, questa scadenza non crea problemi. Se invece il dispositivo è fermo ad Android 5.1 o prima, conviene salvare i dati e valutare il cambio. Meglio farlo per tempo, prima che l’app inizi a perdere funzioni.