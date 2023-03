Elettricità GRATIS? Ci pensa eBay con appena 169€ e questo kit fotovoltaico

Il tuo prossimo kit fotovoltaico completo di pannello solare da 100w, regolatore di carica, batteria per l’accumulo e inventer da 2000 WATT ti aspetta in promozione su eBay, dove puoi farlo tuo a 169€ circa con le spedizioni assolutamente gratuite. Si tratta di un pacchetto molto conveniente in quanto ti permette in un colpo solo di avere in mano tutto ciò che ti serve per creare la tua piccola centrale elettrica, pronta a generare energia gratis dal sole. Ma anche una base solida da cui partire per potenziare in futuro l’impianto e crearne uno più potente e completo.

OK, su eBay il kit (fotovoltaico) è giusto

Questo di eBay dunque è il kit ideale per iniziare a prendere mano su come funzionano i vari meccanismi che regolano la creazione e l’uso dell’energia elettrica sviluppata da un sistema fotovoltaico. Come accennato prima, con questo pacchetto hai tutto l’occorrente per avere energia gratis in pochi passi.

“L’impianto”, definiamolo così nonostante le dimensioni ridotte, è semplice da installare, dunque puoi montarlo da solo in totale autonomia. Una volta compeltati i vari collegamenti, poi, puoi iniziare a produrti l’energia che ti serve direttamente dal sole. Il pannello catturerà infatti i raggi solari che verranno poi convertiti in elettricità da utilizzare subito o conservare nell’apposita batteria di accumulo.

Il sistema è infatti dotato di porta USB e presa Schuko integrate per alimentare i tuoi dispositivi. Quindi se sei interessato a produrti da te l’energia elettrica che ti serve in casa, e magari vuoi iniziare da un kit “tutto compreso”, su eBay trovi questo a 169€ con le spese di spedizione gratuite. Poi, in un secondo momento, potrai decidere se aumentare la potenza del kit incrementando il numero dei pannelli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.