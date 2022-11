Elettricità? Usa la potenza solare grazie a questo Power Bank

Se vuoi approfittare degli ultimi giorni di caldo per delle belle gite fuori porta o, perché no, anche per un ultimo campeggio con gli amici allora avrai sicuramente bisogno di questo Power Bank ad Energia Solare di VOOE.

Lo puoi acquistare a soli €28 grazie alla promozione del 18% che trovi adesso sulla pagina di Amazon, non farti scappare questa opportunità e aggiungilo al tuo carrello completando il check-out prima che la promozione termini o il prodotto vada in esaurimento.

Ricordati di attivare un abbonamento Prime sul tuo account Amazon per poter usufruire in qualsiasi momento di spedizioni sempre veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Usa la potenza del sole per ricaricare i tuoi dispositivi grazie a questo Power Bank

Quante volte durante le nostre gite fuori porta siamo rimasti senza batteria perché ci siamo dimenticati di portare il nostro PowerBank o semplicemente lo abbiamo già scaricato? Adesso non sarà più un problema grazie a questo straordinario PowerBank. È dotato di un intero lato costituito da pannelli solari che assorbono la luce del sole riconvertendola in elettricità e immagazzinandola per quando ne avrai più bisogno.

La sua potenza da 26800 mAh ti permetterà di caricare completamente all’incirca 5 volte la batteria del tuo cellulare, naturalmente questo varierà in base al tuo modello gli smartphone. Potrai anche caricare due dispositivi alla volta grazie alle sue due porte USB. Non ti preoccupare perché hai 4 comodissimi indicatori LED che ti fanno sapere sempre quanta energia è rimasta al suo interno.

Naturalmente questo dispositivo è provvisto di un chip intelligente che evita i sovraccarichi e la sovratensioni di corrente in modo da proteggere tutto ciò che collegherai.

Acquista subito il tuo PowerBank grazie l’offerta del 18% che trovi al momento su Amazon, in questo modo potrai portarlo a casa a soli €28. Con Amazon Prime potrai inoltre usufruire di spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.