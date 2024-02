Elettrodomestici ePrice: sconti e spedizione gratuita!

Hai da tempo considerato l’idea di cambiare alcuni dei grandi elettrodomestici in casa, magari perché i vecchi modelli stanno incidendo notevolmente sulle tue spese mensili? Tuttavia, stai aspettando l’occasione ideale per risparmiare? Grazie agli sconti vantaggiosi offerti da ePrice, combinati con la comoda promozione di consegna gratuita, hai finalmente l’opportunità perfetta per rinnovare completamente il tuo ambiente domestico, dalla cucina al bagno, senza dover sforare il budget.

Spedizione gratuita sugli elettrodomestici ePrice

Come ti avevamo preannunciato, gli elettrodomestici ePrice ti offrono la proposta perfetta! Approfitta subito della consegna gratuita per i grandi elettrodomestici, tra cui frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, lavasciuga, forni e molto altro ancora. Qui di seguito, ti presentiamo alcune delle migliori offerte in saldo disponibili sullo store, per garantirti un doppio risparmio!

Da menzionare, tra i prodotti più interessanti, la lavatrice Candy Rapido Pro, una vera e propria offertona tenendo presente che potrete acquistarla a soli 369,55€ + spedizione completamente gratuita! Questo modello è ideale da avere in casa se siete in più di 2 persone: il cestello, in grado di sostenere fino a 11kg di bucato, vi assicura di poter lavare tutto senza accumulare troppi panni. Non meno importante, è classe energetica A, per cui risparmierete una bella somma sulla bolletta dell’elettricità di fine mese!

Tra gli elettrodomestici ePrice, la Candy Rapido PRO è una delle proposte più interessanti, in quanto è stata sviluppata per rendere la tua esperienza di bucato senza stress. Infatti, viene fornita con l’oblò più grande e più alto del mercato che rende il carico e lo scarico facile e senza sforzo. La lavatrice, inoltre, è progettata per farti risparmiare tempo con ottimi risultati di lavaggio: grazie all’innovativo motore Speed-Drive e al sistema Quick&Clean puoi lavare a pieno carico in soli 39 minuti. Inoltre, è dotata del nuovo programma Steam Hygiene Plus, testato e approvato dalla British Allergy Foundation, che garantisce una pulizia profonda.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.