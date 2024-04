ELEVA la tua esperienza di ascolto con le Cuffie Bluetooth Marshall in OFFERTA BOMBA

Da adesso in poi potra immergerti nelle tua musica preferita come mai prima d’ora con degli auricolari top di gamma in offertta speciale! Parliamo delle Cuffie Bluetooth Marshall Motif II, oggi disponibili su Amazon a soli 174 euro con uno sconto conveniente del 12%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out.

Cuffie Bluetooth Marshall Motif II: audio immersivo e massima vestibilità

Le Cuffie Bluetooth Marshall Motif II vantano delle specifiche tecniche di altissimo livello che le rendono un vero e proprio top di gamma nel settore audio.

Questi gioiellini ti permettono di portare l’inconfondibile suono Marshall con te ovunque andrai e sempre nella massima comodità.

Lasciati avvolgere dalle tue sonorità preferite con la migliorata cancellazione del rumore attiva e amplifica la tua playlist tramite la app: potrai assaporare ogni aspetto della musica senza interruzioni per ore e ore!

L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco degli auricolari: la batteria fornisce fino a 30 ore totali di riproduzione con cancellazione del rumore attiva, mentre grazie alla custodia di ricarica avrai 6 ore di riproduzione in autonomia.

In più sono dotati di una protezione della batteria migliorata e sono anche ecosostenibili: basti pensare che il 70% della custodia e degli auricolari è realizzato in plastica riciclata post-consumo. La connettività non è da meno: le cuffie sono predisposte per BT LE Audio per garantirti la migliore connessione possibile e non farti perdere neanche un beat.

Oggi le Cuffie Bluetooth Marshall Motif II sono disponibili su Amazon a soli 174 euro con uno sconto conveniente del 12%.

