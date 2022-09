Elgato Stream Deck: elevate le vostre dirette con questo fantastico affare (-20%)

Tutti gli Streamer ne hanno uno, ma non solo, questo dispositivo è molto utilizzato anche dai professionisti delle dirette video. Elgato Stream Deck è il dispositivo indispensabile per tutti i content Creator che trasmettono dirette sul web. Questo accessorio vi consente di effettuare live super dinamiche e di navigare velocemente all’interno del vostro PC o dei software che usate per editare i vostri contenuti. Oggi lo potete trovare su Amazon con uno sconto interessante del 20% che vi consente di acquistarlo a soli 119,99 €.

Elgato Stream Deck: il dispositivo indispensabile per gli streamer

Elgato Stream Deck è dotato di 15 tasti LCD personalizzabili che vi consentono di essere molto più e professionali mentre trasmettete la vostra diretta su twitch o su YouTube, in modo tale da creare live molto più interessanti e dinamiche. Con Stream Deck potete scatenare il vostro genio creativo e stupire tutti su Twitch e YouTube. Tutto questo senza perdere di vista la cosa più importante: il vostro pubblico.

Questo dispositivo integra gli strumenti e rileva automaticamente le scene, i contenuti multimediali e le fonti audio, permettendovi di controllarli con il rapido tocco di un tasto. Inoltre è compatibile con i maggiori software di trasmissione, come: OBS Studio, Game Capture e TipeeeStream.

Aggiungete sovrimpressioni e date ai vostri contenuti un’introduzione e una chiusura grafica emblematiche. Sono finiti i giorni in cui dovevate far passare una miriade di finestre per attivare un’azione, e in cui vi affidavate a plug-in automatici per espandere il vostro valore di produzione. Elgato Stream Deck non ha assolutamente rivali nel suo settore, tutti i Content Creator ne hanno uno e adesso è giunto anche il vostro momento. Approfittate di questa offerta su Amazon e compratelo a soli 119,99 €. Ricordatevi che con Amazon avete 30 giorni di tempo dalla date di acquisto per decidere se effettuare il reso oppure se tenerlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.