Elimina i cattivi odori dal frigo e mantieni freschi i cibi con questo gadget GENIALE

Il generatore di ozono TRILINK O3 è un purificatore d’aria intelligente, riducendo efficacemente gli odori sgradevoli in ambienti chiusi come frigoriferi, congelatori, scarpiere, armadi, guardaroba, auto, camere per animali, ecc. Prolunga anche la durata di conservazione del cibo riducendone il deterioramento. Questo super utile gadget lo trovi ora su Amazon a 28€, con le spedizioni rapide e gratuite gestite da Prime.

Generatore di ozono TRILINK O3: frigo profumato e cibi duraturi

A differenza del bicarbonato di sodio e dei sacchetti di carbone di bambù che assorbono solo gli odori, la macchina ad ozono fa circolare l’ossigeno attivo negli angoli più lontani del tuo frigorifero in modo rapido ed efficace. Invece di assorbire semplicemente gli odori, li elimina attivamente. Entro poche ore, noterai come il tuo frigorifero odori di pulito.

Questo purificatore di odori per frigoriferi ad ozono è disponibile in una versione completa e pronta all’uso. Con il suo singolo pulsante, il pulitore per frigorifero può funzionare in due modalità – modalità standard (durata della batteria 30 giorni) e modalità potente (durata della batteria 72 ore).

La sua batteria ricaricabile incorporata, quando è completamente carica, può essere utilizzata fino a 30 giorni. L’eliminatore di odori del frigorifero ricaricabile tramite USB è completamente automatico e non richiede manutenzione, facendoti risparmiare tempo e denaro. Un bel gioiellino, utile e anche elegante, che puoi fare tuo oggi a 28€, con le spedizioni gratuite via Prime.

