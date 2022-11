Dopo una carriera lunga oltre mezzo secolo, Elton John ha suonato per l’ultima volta davanti al pubblico americano, chiudendo il lungo tour d’addio Farewell Yellow Brick Road sul palco del Dodger Stadium di Los Angeles, lo stesso che parecchio tempo fa ha contribuito a renderlo una leggenda. Un concerto unico, con ospiti d’eccezione e una scaletta ricca di successi, trasmesso in diretta streaming nei giorni scorsi e ora visibile on demand in esclusiva su Disney . Una vera esperienza da vivere a casa in salotto oppure in mobilità su smartphone e tablet-

Dua Lipa, Kiki Dee e Brandi Carlile condividono la scena con uno dei più importanti ed eclettici artisti nella storia del rock e del pop, capace di creare capolavori come Tiny Dancer e Rocket Man. Proponiamo di seguito il trailer dell’evento, che non ha deluso le aspettative e che ora puoi rivivere quando vuoi, sulla piattaforma D .

La direzione è stata affidata al pluripremiato regista londinese Paul Dugdale, già al lavoro in passato con nomi del calibro di Rolling Stones, Coldplay, Ed Sheeran e One Direction, un vero e proprio veterano quando si tratta di confezionare contenuti ispirati ai mostri sacri della scena musicale. Riportiamo un estratto dalla recensione pubblicata dal sito Leisure Byte.

Sebbene nulla possa superare l’esperienza di un concerto dal vivo, questo streaming si avvicina molto alla magia surreale di Elton John. Non ci sono ragioni per perdere l’esibizione finale al Dodger Stadium del più grande cantante di tutti i tempi.

