Elvis, dove guardare in streaming il film candidato agli Oscar

8 nomination agli Oscar, la fantastica interpretazione di Austin Butler e Tom Hanks e la strepitosa regia di Baz Luhrmann. Sono gli ingredienti di Elvis, il biopic dedicato al mitico Re del Rock che sarà presto disponibile in streaming.

Il film sarà infatti disponibile per la visione su Sky e NOW a partire dal 13 marzo, anche on-demand. Puoi approfittarne per abbonarti subito con la nuova offerta, che prevede per te una serie di interessanti vantaggi.

Guarda Elvis in streaming su Sky: scopri la nuova offerta

La nuova offerta di Sky è un vero e proprio regalo perché, a partire da 573 euro, puoi avere Sky Glass con Sky TV, Netflix e Sky Sport con una Xbox Series S in regalo. E per guardare Elvis e altri dei numerosi film disponibili su Sky ti basta scegliere il pacchetto Sky Cinema, richiedendolo esplicitamente all’operatore.

Elvis è un film diretto da Baz Luhrmann che racconta ascesa, successo e caduta di Elvis Presley, il mito del Rock, e del suo complicato rapporto con il manager colonnello Tom Parker, interpretato da Tom Hanks. La pellicola, che ha sorpreso tutti, ha ricevuto otto candidature agli Oscar 2023, la cui cerimonia sarà sempre in diretta su Sky.

Per guardare il film in streaming su Sky senza parabola e senza decoder ti basta sottoscrivere la nuova offerta e, dal 13 marzo, potrai scoprire perché abbia riscosso tutto questo successo. Non te ne pentirai.

