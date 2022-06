Email Marketing semplice con Benchmark: risparmia il 30%

Aumentare contatti, engagement e vendite per la propria attività online: è possibile? La risposta è sì e si chiama “Email Marketing”, uno strumento pubblicitario utilizzato da milioni di aziende attorno al mondo. Tra i migliori tool c’è Benchmark Email una piattaforma potente, intuitiva e semplice, attraverso la quale è possibile mantenere il contatto e fidelizzare potenziali clienti, follower, estimatori, amici e colleghi. Una volta testate le funzionalità con il piano gratuito, potrai scegliere se proseguire con il piano Premium o Enterprise. Il primo è l’ideale per lavoratori autonomi e piccole aziende: fino al 30 giugno, inoltre, è attiva una speciale promozione che ti consente di risparmiare il 30% sottoscrivendo il piano annuale.

Email Marketing e i vantaggi di utilizzare Benchmark Email

Cos’è l’Email Marketing? Si tratta di uno strumento pubblicitario che permette ad una attività di mantenere i contatti con la propria clientela. Se usato nel modo errato, tuttavia, potrebbe portare a spiacevoli conseguenze: perciò è necessario avere le informazioni giuste e la conoscenza necessaria per capire in che modo questo sistema può aiutare un business. Proprio per questo motivo nasce Benchmark Email, strutturato per aiutare gli utenti a districarsi nel mondo dell’Email Marketing.

Benchmark Email offre strumenti professionali, ma semplici da usare, per soddisfare le esigenze di utenti principianti ed esperti. Tra le funzionalità principali troviamo oltre 500 modelli professionali pronti all’uso o facilmente modificabili con l’editor interno, le integrazioni con centinaia di sistemi e applicazioni di terze parti e un set completo di API, per creare integrazioni personalizzate. Potrai creare percorsi di comunicazione, azioni e risposte in modo automatico grazie all’intelligenza artificiale, inserire moduli preimpostati nei punti strategici del tuo blog, sito web o social media e valutare il successo della tua strategia attraverso report aggiornati in tempo reale, studiati per guidarti nella fidelizzazione e coinvolgimento della tua clientela.

Risparmia il 30% sul piano Premium

Sottoscrivendo un piano Premium potrai scegliere l’offerta più adatta a te, selezionando manualmente l’ampiezza del tuo bacino d’utenza attraverso il numero di contatti a cui è rivolta la tua campagna. Ad esempio, con 500 contatti il prezzo mensile è di 10 dollari, con un numero illimitato di e-mail. 100Mila contatti, invece, costeranno 349 dollari al mese. Qualunque siano le tue necessità, grazie alla promozione in corso potrai risparmiare il 30% sul prezzo dei piani annuali.