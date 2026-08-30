Emily in Paris 6 su Netflix dal 24 dicembre, ma c'è una tristissima notizia

Emily Cooper tornerà su Netflix il 24 dicembre 2026 con la sesta stagione di Emily in Paris, l’ultimo capitolo della serie creata da Darren Star. Un ritorno atteso, tra Parigi, Grecia e Monaco, per chiudere il percorso personale e professionale della giovane americana interpretata da Lily Collins. La data, annunciata insieme alle prime immagini dei nuovi episodi, sembra un regalo di Natale per i fan. Ma dentro la sorpresa c’è anche la notizia più triste: la stagione 6 sarà l’ultima.

Uscita il 24 dicembre 2026: l’addio natalizio di Emily Cooper

La sesta e ultima stagione di Emily in Paris arriverà in esclusiva su Netflix il 24 dicembre 2026, proprio alla vigilia di Natale. Un rientro in scena che ha il sapore del congedo, più che del semplice nuovo capitolo. Lily Collins tornerà nei panni di Emily, ancora in bilico tra lavoro, sentimenti e quella vita parigina che, puntata dopo puntata, è diventata molto più di una parentesi lontana da Chicago. Netflix ha diffuso le prime immagini mentre la produzione è ancora impegnata in Europa, lasciando capire che il finale servirà a chiudere i conti rimasti aperti. Non solo abiti, campagne pubblicitarie e aperitivi con vista. Questa volta al centro ci sono scelte definitive. Per chi segue la serie dal 2020, sarà l’ultimo appuntamento con uno dei titoli più riconoscibili del catalogo Netflix.

Dalla Grecia a Monaco: Emily allarga il viaggio prima di tornare a Parigi

Il viaggio finale di Emily Cooper non resterà fermo a Parigi. Dopo le tappe italiane viste nelle stagioni precedenti, tra Roma e Venezia, i nuovi episodi porteranno la serie anche in Grecia e a Monaco, prima del ritorno nella capitale francese. La Grecia, in particolare, era da tempo una meta desiderata da Darren Star per l’ultima stagione. Il creatore e showrunner ha raccontato di aver voluto realizzare “la stagione più grande di sempre”, con più luoghi, più movimento e quello spirito da viaggio europeo che accompagna Emily in Paris fin dall’inizio. L’idea era far spostare il pubblico insieme a Emily, cambiando atmosfera passo dopo passo. Parigi resta il cuore della storia, certo. Ma ancora una volta è l’Europa a fare da grande palcoscenico.

Carriera, amore e identità: Emily davanti alla scelta finale

La trama ufficiale della stagione finale di Emily in Paris parla di una protagonista alle prese con nuove ambizioni, nuovi amori, tensioni sul lavoro e rapporti personali che cambiano. Emily dovrà capire dove sia davvero il suo futuro: nella carriera che l’ha portata da Chicago a Parigi, nelle relazioni che l’hanno trasformata o in quella città che da posto sconosciuto è diventata casa. È il nodo che la serie si porta dietro da sei stagioni, spesso nascosto dietro look colorati, riunioni in agenzia e triangoli sentimentali. Ora, però, la storia sembra pronta ad arrivare al punto. Tra lavoro, cuore e identità, Emily dovrà fare una scelta capace di cambiare tutto. Una chiusura attesa, ma inevitabilmente amara per chi l’ha seguita fin dal primo arrivo nella Ville Lumière.

Cast confermato e promessa di Darren Star: “La stagione più grande di sempre”

Nell’ultima stagione torneranno molti dei volti centrali di Emily in Paris. Accanto a Lily Collins, anche produttrice della serie, ci saranno Philippine Leroy-Beaulieu nei panni di Sylvie Grateau, Ashley Park come Mindy Chen, Lucas Bravo nel ruolo di Gabriel e Lucien Laviscount in quello di Alfie. Confermati anche Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Minnie Driver e Paul Forman, interprete di Nicolas “Nico” de Léon. Darren Star, creatore, sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo, ha promesso un capitolo più grande e più ricco dei precedenti, pensato per accompagnare Emily fino alla risposta finale. Dove resterà davvero? Con chi? E soprattutto, chi sarà diventata dopo tutto questo? Netflix non ha ancora svelato il numero degli episodi, ma un punto è già chiaro: il 24 dicembre 2026 non sarà solo il ritorno di Emily Cooper. Sarà anche il suo addio.

Emily Cooper tornerà su Netflix il 24 dicembre 2026 con la sesta stagione di Emily in Paris, ultimo capitolo della serie creata da Darren Star. Un ritorno molto atteso, tra Parigi, Grecia e Monaco, che accompagnerà il pubblico verso la chiusura del percorso personale e professionale della protagonista interpretata da Lily Collins. La data di uscita, annunciata insieme alle prime immagini ufficiali, ha il sapore di un regalo di Natale per i fan. Ma porta con sé anche una notizia meno felice: la stagione 6 sarà l’ultima.

Uscita il 24 dicembre 2026: l’addio natalizio di Emily Cooper

La sesta e ultima stagione di Emily in Paris arriverà in esclusiva su Netflix il 24 dicembre 2026, alla vigilia di Natale. Un ritorno che ha il sapore del congedo più che quello di un normale nuovo capitolo. Lily Collins tornerà nei panni di Emily, ancora alle prese con lavoro, sentimenti e con quella vita parigina che, nel tempo, è diventata molto più di una semplice parentesi lontana da Chicago.

Netflix ha diffuso le prime immagini dei nuovi episodi mentre la produzione è ancora al lavoro in Europa, lasciando intuire che questa ultima stagione servirà a chiudere i fili rimasti aperti. Non ci saranno solo moda, campagne pubblicitarie e scorci da cartolina, ma anche scelte importanti per il futuro della protagonista. Per chi segue la serie dal 2020, sarà l’ultimo appuntamento con uno dei titoli più popolari del catalogo della piattaforma.

Dalla Grecia a Monaco: un ultimo viaggio prima del ritorno a Parigi

L’ultima avventura di Emily Cooper non resterà confinata a Parigi. Dopo le tappe italiane viste nelle stagioni precedenti, tra Roma e Venezia, i nuovi episodi porteranno la serie anche in Grecia e a Monaco, prima di riportare la protagonista nella capitale francese.

La Grecia, in particolare, era da tempo una meta che Darren Star desiderava inserire nel racconto finale. Il creatore e showrunner ha spiegato di aver voluto realizzare “la stagione più grande di sempre”, con più luoghi, più movimento e una dimensione ancora più internazionale. L’obiettivo sembra essere quello di accompagnare Emily e il pubblico in un viaggio più ampio, senza perdere però il legame con la città che più di tutte ha definito l’identità della serie.

Parigi resta il centro emotivo della storia, ma ancora una volta sarà l’Europa intera a fare da sfondo al percorso della protagonista.

Carriera, amore e identità: Emily davanti alle decisioni più importanti

La trama ufficiale della stagione finale di Emily in Paris presenta una protagonista alle prese con nuove ambizioni, nuovi amori, tensioni sul lavoro e rapporti personali destinati a cambiare. Emily dovrà capire dove si trovi davvero il suo futuro: nella carriera che l’ha portata da Chicago a Parigi, nelle relazioni che hanno segnato il suo cammino oppure nella città che, da esperienza temporanea, è ormai diventata casa.

È il grande nodo che la serie si trascina fin dall’inizio, spesso nascosto dietro il tono leggero, i look colorati e i continui intrecci sentimentali. Stavolta, però, la storia sembra pronta ad affrontarlo fino in fondo. Tra lavoro, cuore e identità, Emily sarà chiamata a prendere decisioni che potrebbero cambiare definitivamente il suo percorso.

Per i fan sarà una chiusura attesa, ma inevitabilmente malinconica, soprattutto per chi ha seguito la protagonista fin dal suo primo arrivo nella Ville Lumière.

Cast confermato e la promessa di Darren Star per il gran finale

Nell’ultima stagione torneranno molti dei personaggi che hanno segnato il successo di Emily in Paris. Accanto a Lily Collins, che è anche produttrice della serie, ritroveremo Philippine Leroy-Beaulieu nel ruolo di Sylvie Grateau, Ashley Park come Mindy Chen, Lucas Bravo nei panni di Gabriel e Lucien Laviscount in quelli di Alfie.

Confermati anche Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Minnie Driver e Paul Forman, interprete di Nicolas “Nico” de Léon. Darren Star, creatore, sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo, ha promesso un capitolo più ricco e più ambizioso dei precedenti, pensato per accompagnare Emily fino alla sua risposta finale.

Netflix non ha ancora comunicato il numero degli episodi, ma una cosa è già chiara: il 24 dicembre 2026 non segnerà soltanto il ritorno di Emily Cooper, ma anche il suo addio definitivo.