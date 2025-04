Energia a portata di mano con il Power Bank UGREEN da 145W a mini prezzo

Il tuo alleato perfetto per ricaricare ogni dispositivo in movimento è qui: il power bank UGREEN Nexode da 145W! Se stai cercando una soluzione potente, compatta e, soprattutto, in offerta, questa è l’occasione da non perdere. Attualmente disponibile su Amazon a soli 53€ invece di 99,99€, grazie ad uno sconto del 10% ed un coupon aggiuntivo del 40%, ti garantisce energia ovunque tu sia!

Power bank UGREEN: massima potenza e portabilità

Con una capacità incredibile di 25000mAh e una potenza di ricarica massima di 145W, il Nexode non è un semplice power bank, ma una centrale elettrica portatile. Grazie alla tecnologia avanzata PD3.1 e QC3.0, è in grado di alimentare contemporaneamente fino a tre dispositivi. Dalla porta USB-C1, ad esempio, puoi ricaricare un MacBook Pro 16″ al 56% in appena 30 minuti! Un risultato che non ha eguali per chi è sempre in movimento e necessita di velocità ed efficienza.

Non solo potenza, ma anche autonomia da record: con una singola carica, il Nexode riesce a ricaricare un MacBook Pro 14″ fino a 1,3 volte, un Galaxy S24 Ultra fino a 3 volte e un iPhone 15 ben 5,6 volte. E quando arriva il momento di ricaricare il power bank stesso, bastano solo 2,5 ore utilizzando un alimentatore da 65W o superiore (non incluso).

La compatibilità universale è un altro punto di forza di questo gioiello tecnologico. Dai dispositivi Apple a quelli Samsung, Google e molti altri, il Nexode è pronto a supportare ogni tuo device. Inoltre, il design elegante e compatto lo rende ideale da portare ovunque. Il display LED integrato, che mostra in tempo reale la percentuale di carica residua, aggiunge un tocco di praticità e modernità.

Se sei alla ricerca di un prodotto affidabile, performante e dal design curato, non lasciarti sfuggire questa offerta. Oggi il Power bank UGREEN Nexode da 145W è disponibile su Amazon a soli 53€ invece di 99,99€, grazie ad uno sconto del 10% ed un coupon aggiuntivo del 40%. Approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.