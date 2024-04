Energia EXTRA con il PowerBank SUPER COMPATTO in DOPPIO SCONTO

Sei sempre fuori casa e hai bisogno di avere lo smartphone carico per ogni evenienza? Abbiamo la soluzione per te! Si tratta del PowerBank CUKTECH 15, oggi disponibile su Amazon a soli 48 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon del 20% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la doppia promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

PowerBank CUKTECH 15: massima potenza sempre con te

Il PowerBank CUKTECH 15 dispone di più porte e 150 W di potenza massima: grazie a 2 porte USB-C e 1 porta USB-A, offre un’elevata carica per tutti i tuoi dispositivi. Che si tratti di ripristinare l’energia di telefoni, tablet o altri dispositivi, le porte facilitano la ricarica rapida, offrendo un’alimentazione efficiente in qualsiasi luogo.

È dotato di una batteria ad alta capacità da 20000 mAh, che fornisce l’energia necessaria per ricaricare un iPhone 14 fino a 3,3 volte o un MacBook Air per una volta sola. Il prodotto soddisfa le esigenze energetiche per l’uso all’aperto e aumenta la durata della batteria senza preoccupazioni.

Grazie all’utilizzo di celle di alimentazione Auto-Grade 21700 e di una piastra termica metallica molto ampia, il power bank offre un’efficace dissipazione del calore. Con i quattro sensori di temperatura integrati, è possibile monitorare le fluttuazioni del calore in tempo reale, migliorando ulteriormente la durata del prodotto.

Inoltre la porta USB-C non solo può caricare rapidamente i tuoi dispositivi, ma fornisce anche una ricarica efficiente da 90 W per il caricabatterie portatile stesso: una ricarica completa richiede solo 30 minuti, 10 volte più veloce dei normali power bank da 20000mAh.

