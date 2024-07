Energia EXTRA sempre con te con il Power Bank da 100W in DOPPIO SCONTO

In vacanza non vuoi rischiare di rimanere con lo smartphone scarico, magari proprio quando sei al mare o in piscina? Abbiamo quello che fa per te! È il Power Bank da 100W Charmast, oggi disponibile su Amazon a soli 32 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon del 20% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l’articolo anche domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre e assicurati l’energia giusta ogni volta che vuoi!

Power Bank da 100W Charmast: energia extra quando vuoi

Il Power Bank da 100W Charmast è una fonte di energia extra indispensabile quando sei fuori casa per molte ore.

Questo caricabatteria si caratterizza perché è dotato di 2 porte USB C e 1 porta USB che supportano Quick Charge 4.0 (20W): in questo modo potrai ricaricare contemporaneamente i tuoi dispositivi ed averli sempre pronti all’uso. Inoltre assicura una ricarica rapidissima in modo che il tuo smartphone potrà essere carico dallo 0% all’80% in soli 35 minuti.

La compatibilità è praticamente universale ed, infatti, il power bank può funzionare non solo con tutti i telefoni ma anche con i tuoi dispositivi a bassa corrente come AirPods, cuffie Bluetooth, smartwatch, tablet e così via. In più la protezione è sempre assicurata in quando dispone di sicurezza intelligente che evita il rischio di sovracorrente, surriscaldamento e sovraccarico durante la ricarica.

Per finire, la batteria esterna è compatta e super sottile così da essere inserita in tasca o in borsa nella massima comodità per essere trasportata dappertutto.

