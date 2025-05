Energia extra sempre con te con il Power bank UGREEN da 100W in svendita (-30%)

Potenza, velocità e compatibilità universale: il power bank UGREEN Nexode da 100W è la scelta perfetta per chi desidera un dispositivo capace di offrire prestazioni di alto livello senza rinunciare alla praticità. In offerta su Amazon a soli 55,99 euro, con un risparmio del 30% sul prezzo originale, questo prodotto è pronto a rivoluzionare il tuo modo di ricaricare i dispositivi.

Un concentrato di tecnologia avanzata

Con una capacità di 20.000 mAh, il Power Bank UGREEN Nexode è in grado di ricaricare un MacBook Pro 14″ 2023 al 50% in soli 30 minuti, grazie alla tecnologia di ricarica rapida PD3.0 e QC3.0. Non solo, può ricaricare un iPhone 16 con la stessa velocità, dimostrando la sua straordinaria versatilità. Se sei un amante dei viaggi o semplicemente vuoi avere sempre una fonte di energia affidabile, questo power bank può essere il tuo miglior alleato: ricarica completamente un Galaxy S24 Ultra fino a tre volte o un iPhone 15 fino a cinque volte.

Dotato di due porte USB-C e una USB-A, il dispositivo consente di alimentare fino a tre dispositivi contemporaneamente senza sacrificare la velocità di ricarica. Che tu abbia un MacBook, un iPad, un iPhone, un Galaxy o un Google Pixel, la compatibilità universale del UGREEN Nexode 100W lo rende una soluzione ideale per qualsiasi esigenza. Inoltre, il design curato e realizzato con materiali di qualità aerospaziale include un display LED che indica la percentuale di carica residua, garantendo sempre il controllo della situazione.

Portabilità e stile in un unico dispositivo

Nonostante le sue elevate prestazioni, il UGREEN Nexode 100W mantiene dimensioni compatte e un peso minimo. Questo lo rende facilmente trasportabile, perfetto per essere riposto in borsa o nello zaino senza occupare troppo spazio. Disponibile su Amazon Italia, è già diventato un punto di riferimento per chi cerca una batteria portatile potente e affidabile.

Se stai cercando una soluzione di ricarica che unisca potenza, velocità e affidabilità, il Power Bank UGREEN Nexode da 100W è il prodotto che fa per te. Grazie allo sconto del 30%, non c’è momento migliore per acquistarlo a soli 55 euro. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e scopri un nuovo modo di ricaricare i tuoi dispositivi!

