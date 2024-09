Energia extra sempre con te con il Powerbank Magsafe Baseus in doppio sconto

Hai paura di rimanere con lo smartphone scarico dopo tante ore fuori casa? Basterà avere sempre con te il Powerbank Magsafe Baseus, oggi disponibile su Amazon a soli 39 euro con uno sconto dell’8% ed un ulteriore coupon del 34% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Approfitta subito della doppia promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Powerbank Magsafe Baseus: massima energia e portabilità

Il Powerbank Magsafe Baseus si contraddistingue dai modelli precedenti per la sua enorme capacità da 20.000 mAh che permette di fornire energia extra a tutti i tuoi dispositivi. Basti pensare che è in grado di caricare un iPhone 12 fino a 4,3 volte, un iPhone 14 Pro Max fino a 2,6 volte e leAirPods Pro fino a 26 volte.

Una delle sue caratteristice più importanti è la sua funzione Magsafe che consente l’accensione automatica senza premere manualmente il pulsante di accensione. Tra l’altro è dotato di un magnete super forte che consente di allineare facilmente il dispositivo e il pacco batteria, in modo da poter scattare selfie o effettuare chiamate con una sola mano e nella massima comodità.

Grazie alla funzionalità do ricarica wireless, questo modello è compatibile con tutta la serie iPhone 16/15/14/13/12 e, in più, ha un connettore USB-C così da poter comunque caricare gli altri smartphone. Il connettore Type-C aggiornato supporta l’ingresso PD 20W e l’uscita 18W e dispone di tecnologia pass-through, in modo da poter caricare il power bank mentre si carica il telefono.

