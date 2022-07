Energia pulita gratis fai-da-te con questo kit fotovoltaico: BASTA al caro bollette

Ogni giorno che passa per milioni di italiani accendere il condizionatore o il ventilatore diventa quasi una tortura. Motivo? Il caro bollette, che non lascia letteralmente respirare più del caldo afoso di questi giorni. Ma allora, cosa fare? Con i costi dell’elettricità che salgono vertiginosamente o si rinuncia a un po’ di sacrosanto quanto necessario refrigerio, oppure diventa necessario trovare fonti di alimentazione alternative per i nostri dispositivi domestici. Da questo punto di vista ci vengono incontro prodotti come questo kit fotovoltaico da 18W in vendita su Amazon a 169€, possono nel loro piccolo fare la loro parte. Completo di pannello solare monocristallino da 120W e regolatore di carica solare da 20 A, più cavo da 5 m, è il “pacchetto” ideale per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a un sistema fotovoltaico.

Il kit è super semplice da usare. Lo istalli subito grazie alle istruzioni molto semplici da capire. Di fatto è l’ideale per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a un sistema fotovoltaico. Ci trovi praticamente tutto quello che serve per iniziare: pannello solare IP65 100W ad alta efficienza ideale per la realizzazione sia di Impianti Fotovoltaici connessi alla rete (Impianti Fotovoltaici ON-GRID) e sia di Impianti Fotovoltaici ad isola (Impianti Fotovoltaici OFF-GRID), 1 Controller di carica solare da 30A & 1 paio di cavi solari da 5 metri & 1 set di supporti di montaggio per pannelli solari.

Il pannello mono cristallino, in particolare, è considerato tra i migliori in assoluto in quanto fa si che la produzione di energia sia maggiore in presenza di luce perpendicolare. In tal senso sono ritenuti generalmente più efficienti in quanto, per generare lo stesso quantitativo di energia, hanno bisogno di una superficie inferiore rispetto ai moduli policristallini. Oltre che per fornire energia per illuminare, questo kit fotovoltaico può risultare utilissimo anche in caso di emergenza: è infatti un’ottima scelta per chi non vuol correre il rischio di rimanere senza luce o connessione in caso di blackout o malfunzionamenti al sistema elettrico.

Alta efficienza: 400 Wh di uscita giornaliera sotto 4 ore di ricarica in piena luce solare, significa che un’apparecchiatura da 12V 40Ah è completamente carica.

Conversione ad alto coefficiente di energia: garantisce oltre il 90% di ricavo energetico in 10 anni di utilizzo, e dell`80% in 25 anni.

Plug-in 4/7: controller USB Protegge la batteria dal sovraccarico e in grado di mantenere il veicolo carico per lungo tempo.

Alta qualità di materiali: il pannello e ricoperto da un vetro speciale di protezione da cattive condizioni ambientali come pioggia, grandine, neve e ghiaccio. Inoltre e dotato di una protezione IP65 con un telaio di alluminio in grado di resistere per molto tempo.

Il pacchetto include: 1 pezzo di Pannello Solare mono cristallino da 100W & 1 Controller di carica solare da 30A & 1 paio di cavi solari da 5 metri & 1 set di supporti di montaggio per pannelli solari.

Approfitta del costo basso e fai tuo questo completo kit fotovoltaico di ECO-WORTHY a 169€, dunque a un prezzo davvero accessibile. Le spedizioni sono gratuite e gestite interamente da Amazon.

