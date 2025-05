Energia sempre a portata di mano con il Power Bank MagSafe a meno di 30€

Sei alla ricerca del power bank perfetto per i tuoi dispositivi Apple’ Oggi, grazie a un’offerta straordinaria, puoi portare a casa il Power Bank magnetico con tecnologia MagSafe e cavi integrati a soli 28€, con un risparmio immediato del 30% rispetto al prezzo originale.

Massima potenza e versatilità

Questo Power Bank magnetico rappresenta una soluzione rivoluzionaria per chi possiede un iPhone o un Apple Watch, combinando compatibilità totale, doppia funzionalità e zero cavi aggiuntivi. Con una capacità di 10800mAh, è in grado di garantire circa due ricariche complete per un iPhone 16 e fino a 25 cariche per un Apple Watch. È l’accessorio ideale per chi è sempre in movimento, perfetto per viaggi o giornate intense lontano da casa.

La sua tecnologia magnetica avanzata consente di ricaricare simultaneamente due dispositivi, eliminando ogni complicazione. Inoltre, grazie ai cavi USB-C e iOS integrati, non dovrai più preoccuparti di portare con te accessori extra. Compatibile non solo con iPhone 12-16, ma anche con Samsung Galaxy (S21-S24) e molti altri modelli, questo power bank si adatta perfettamente a tutte le tue esigenze tecnologiche.

Ma ciò che davvero stupisce è la velocità di ricarica: grazie alla tecnologia PD QC4.0 con una potenza di 25W, puoi ricaricare il tuo telefono fino al 50% in soli 30 minuti. Un pratico display LED ad alta risoluzione ti consente di monitorare con precisione la carica residua, mentre i sistemi di protezione integrati garantiscono una ricarica sicura e affidabile. Efficienza, sicurezza e praticità in un unico dispositivo!

L’offerta include non solo il power bank, ma anche un cavo di ricarica USB-C e un manuale utente dettagliato. Inoltre, il prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi, con un servizio di assistenza clienti rapido e disponibile entro 12 ore. Tutto ciò che serve per garantirti un’esperienza di utilizzo senza pensieri.

Questo Power Bank magnetico è un prodotto di alta qualità, progettato per rendere la tua vita più semplice, a un prezzo davvero imbattibile di soli 28 euro. Scopri di più e acquistalo ora per approfittare dello sconto del 30%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.