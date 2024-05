ENERGIZZA le tue giornate: 300 Capsule Caffè Borbone Don Carlo Blu in FORTE SCONTO

Ancora per poche ore su eBay puoi usufruire di un’offerta magnifica: sono disponibili con il 23% di sconto 300 Capsule Caffè Borbone Don Carlo Blu a un prezzo davvero eccezionale. Le trovi sulla piattaforma di e-commerce a soli 57,00€ ma fai in fretta, l’offerta potrebbe sparire in men che non si dica.

300 Capsule Caffè Borbone Don Carlo Blu: prezzo imbattibile ancora per poche ore

Questa favolosa miscela Blu di caffè Borbone Don Carlo è ottima per i palati decisi ed esigenti e per chi ha piacere di assaporare un ottimo caffè dal gusto corposo e cremoso. Il dosaggio nasce da un’accurata miscela che di qualità Arabica e Robusta, formando un giusto livello di tostatura per un caffè proprio buonissimo proprio come se lo stessi bevendo al bar! Borbone ci ha tenuto a tenere particolarmente conto della tostatura e dei tempi di cottura, così da ottenere un caffè pieno di gusto e soprattutto senza imitazioni.

Il vero caffè napoletano è tutto concentrato all’interno di questa favolosa miscela blu Don Carlo, 100% made in Italy con una data di scadenza di oltre un anno. Grazie a eBay, potrai usufruire di pagamenti sicuri e spedizione rapida con tanto di diritto di recesso. Inoltre, Borbone dispone di una garanzia di soddisfazione molto elevata, con un’assistenza clienti sempre pronta ad assisterti per qualsiasi problematica.

Acquista subito su eBay queste favolose 300 Capsule di Caffè Borbone Don Carlo Miscela Blu: ancora per pochissime ore, le puoi trovare sulla piattaforma di e-commerce a un prezzo davvero eccezionale dato dall’altrettanto eccezionale sconto del 23%. Il prezzo finale d’acquisto del prodotto è fissato a soli 57,00€, risparmiando ben 17,21 sul costo iniziale di 74,21€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.