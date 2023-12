Eni Plenitude: PROMO Fine Tutela anche a Natale

Eni Plenitude ti offre una valanga di sconti grazie al suo programma fedeltà denominato Insieme. Ogni settimana, infatti, c’è un regalo per te. Iscrivendoti, inoltre, hai da subito 5 euro di sconto in bolletta e inclusi per 4 mesi anche tutti gli Show e le Serie TV Sky su NOW.

Il fornitore ha pensato anche ai clienti che entro il 10 Gennaio 2024 dovranno passare al Mercato Libero. Per questo cluster c’è un’offerta dedicata che approfondiremo oggi.

Eni Plenitude: i dettagli

L’offerta pensata per il passaggio dal Mercato a Maggior Tutela a quello Libero è differente da quella disponibile per tutti i clienti. Nello specifico, per quanto concerne il Gas, varia il corrispettivo fisso che ammonta a soli 5,28 euro al mese. Mentre, per la Luce, cambia anche il contributo sui consumi. Nella tariffa dedicata Trend Casa FineTutela, infatti, è di 0,0132 €/kWh contro i 0,0231 €/kWh. Il costo di commercializzazione e vendita, invece, è pari a 9€ al mese, rispetto ai 12€ standard.

Grazie a queste agevolazioni puoi avere un risparmio fino a 144 euro rispetto alla tariffa base se attivi sia Luce che Gas. Il prezzo delle forniture è indicizzato. Questo significa che varia ogni mese a seconda della chiusura del mercato energetico.

Se decidi ora di cambiare fornitore non ci sarà alcun interruzione di servizio. Penserà a tutto Plenitude!

Il cambio di gestore non comporta alcun costo ed inoltre non sono presenti vincoli contrattuali grazie al Mercato Libero. Questo significa che se troverai un’offerta più vantaggiosa potrai passare ad altro fornitore senza alcuna penale o preavviso.

Queste particolari condizioni economiche, disponibili per chi richiede il passaggio dal Mercato a Maggior Tutela a quello Libero, sono in scadenza il 17 Dicembre 2023. Non farti scappare questa promo!

