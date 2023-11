Entra nella next-gen con PLAYSTATION 5 in OFFERTA

Dopo anni e anni di pandemia, finalmente le console di nuova generazione sono tornate disponibili a prezzi di listino, come in origine, senza dover necessariamente ricorrere a bagarinaggio e truffe di ogni tipo. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti la nuovissima PlayStation 5 in offerta al sensazionale prezzo di soli 471 euro, con il 14% di sconto rispetto al prezzo originariamente proposto dalla stessa compagnia produttrice, Sony.

PlayStation 5: entra nell’azione

Uno dei punti di forza alla base di questa console di nuova generazione consiste indubbiamente nel supporto alla risoluzione 4K: potrai dunque collegarla ad un televisore 4K per godere al massimo di ogni dettaglio all’interno dei videogiochi del momento.

Un altro punto di distacco dal passato consiste nell’SSD da ben 825 GB di memoria, che ti permettono di archiviare tutti i videogiochi che vuoi in formato digital delivery, in modo da poter essere accessibili in qualsiasi momento, senza limitazioni di sorta. L’SSD è caratterizzato da un’altissima velocità sia in scrittura che soprattutto lettura, garantendo così un notevole vantaggio rispetto ai più tradizionali hard disk per qualsiasi videogioco che desidererai installare.

La console è inoltre retrocompatibile con tutti i videogiochi PlayStation 4: potrai dunque utilizzare qualsiasi titolo in tuo possesso anche su questa nuova console, senza alcun tipo di problema. Uno dei punti di forza alla base di questa nuova console consiste nel controller Dualsense, caratterizzato da un feedback aptico mai visto prima. Potrai sperimentare questa nuovissima funzionalità in Astro’s Playroom, un videogioco già incluso in maniera completamente gratuita all’interno di PlayStation 5.

Grazie all’estrema potenza del nuovo processore di PlayStation 5, la console supporta la tecnologia del Ray-tracing, che ti permette di raggiungere un fotorealismo davvero senza precedenti e riflessi super realistici, come mai visti prima d’ora. Per non parlare poi della tecnologia Audio 3D Tempest che garantisce un audio tridimensionale e coinvolgente per ogni situazione.

In definitiva, a poco più di 470 euro hai la possibilità di assicurarti una console davvero eccezionale in termini di prestazioni e con decine di esclusive interessanti: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare PlayStation 5 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro così come le unità disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.