Entra nella next-gen con XBOX SERIES X in offerta

Dopo anni e anni di pandemia, finalmente la disponibilità di entrambe le console di nuova generazione, rispettivamente Xbox Series X e PlayStation 5, è tornata a livelli normali, senza dover necessariamente scendere a patti con bagarini e altre situazioni spiacevoli. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti la nuovissima Xbox Series X in offerta al sensazionale prezzo di soli 407 euro, con ben il 26% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso Microsoft.

Xbox Series X: entra nell’azione

Tra le caratteristiche salienti della nuova console della casa di Redmond troviamo prima di tutto il capiente SSD da ben 1 TB, che permette di scaricare tranquillamente tutti i tuoi giochi preferiti in digital delivery, permettendoti un accesso praticamente immediato. Grazie all’SSD avrai la possibilità di accedere alla funzione Quick Resume, che ti permette di riprendere un gioco esattamente dove lo avevi lasciato, anche dopo aver messo in stand-by la console stessa.

Grazie ai 12 teraflop di potenza, questa console di nuova generazione permette di avere delle prestazioni davvero sbalorditive: potrai giocare a tutte le esclusive Xbox del momento riuscendo a goderti il massimo della definizione, anche grazie all’implementazione della tecnologia Ray Tracing che permette l’illuminazione in tempo reale, che conferisce ancor più realismo ad ogni ambiente. La console supporta infatti la risoluzione 4K, che ti permette di godere anche del più piccolo dettaglio, a patto ovviamente di essere collegata, tramite HDMI 2.0, ad una smart TV che supporti effettivamente la risoluzione.

All’interno della confezione trovi anche il nuovo controller di Xbox, che presenta un’ergonomia davvero eccezionale, di gran lunga superiore ai controller visti fino ad oggi. Uno dei punti di forza dell’ecosistema Xbox è rappresentato senz’ombra di dubbio dal piano Xbox Game Pass Ultimate, un abbonamento che ti permette di avere accesso immediato a centinaia e centinaia dei titoli più recenti, tra cui Starfield, Forza Motorsport, Flight Simulator X e tanti altri ancora.

In definitiva a poco più di 400 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori console attualmente presenti sul mercato, con cui potrai finalmente godere delle ultime esclusive firmate Xbox: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare Xbox Series X in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.