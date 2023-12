Entra nella realtà virtuale con META QUEST 2 in offerta

Al giorno d’oggi uno dei progressi tecnologici senz’ombra di dubbio più affascinanti e interessanti è quello della realtà virtuale. Essa permette infatti di entrare all’interno di mondi completamente esplorabili, dove è possibile interagire con gli oggetti circostanti, donando un coinvolgimento mai visto prima d’ora in termini di esperienza videoludica. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti il visore Meta Quest 2 in offerta al sensazionale prezzo di soli 299 euro, con un ottimo sconto del 33% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Meta.

Meta Quest 2: benvenuto in un’altra realtà

Tra i punti salienti alla base di questo splendido visore per la realtà virtuale troviamo il fatto che si tratti di un dispositivo all-in-one: non avrai dunque bisogno di PC o periferiche esterne, e questo ti permette dunque di avviare immediatamente i tuoi titoli preferiti.

Meta Quest è infatti privo di fili di alcun tipo: grazie a questo avrai la totale libertà nei movimenti, al contrario di tanti altri visori per la realtà virtuale come PlayStation VR, uscito anni e anni fa su PlayStation 4.

Avrai a disposizione ben 128 GB di memoria libera, motivo per il quale non ti dovrai più preoccupare di liberare costantemente memoria libera: potrai quindi scaricare tutti i titoli in digital delivery, in modo tale da avere un accesso immediato a tutte le migliori esperienze di realtà virtuale.

All’interno della confezione non è presente solo il visore Meta Quest 2, ma anche i controller Touch, che permettono di donare ancor più coinvolgimento che in passato: potrai quindi utilizzare liberamente le tue mani all’interno dei più svariati titoli, così da aumentare ulteriormente l’immedesimazione all’interno di essi.

Per non parlare poi del display ad alta risoluzione che monta al suo interno, che permette di godere appieno di ogni videogioco esistente. Avrai accesso infatti a più di 500 titoli diversi, adatti ai gusti di ogni giocatore.

In definitiva a poco meno di 300 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori visori per la realtà virtuale, con cui potrai finalmente vivere le migliori esperienze, con una scelta praticamente infinita: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente l’acquisto di Meta Quest 2 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.