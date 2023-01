Eobot ECOVACS DEEBOT X1 aspirapolvere e lavapavimenti, 300 euro di sconto ora su Amazon

Se stai cercando sia un robot aspirapolvere che un mocio, l’Ecovacs Deebot X1 Omni è facilmente tra gli ibridi più costosi che puoi acquistare, ma è anche il modello più ricco di funzionalità e autosufficiente mai creato. Grazie all’evitamento degli ostacoli basato sull’intelligenza artificiale, un assistente vocale integrato, la funzionalità della videocamera di sicurezza domestica, lo svuotamento automatico della pattumiera e un mocio autopulente, asciugante e ricaricabile, Deebot X1 Omni può pulire a fondo qualsiasi tipo di pavimento. Acquistalo ora su Amazon a soli 999,00€ invece di 1.299,00€.

Il Deebot X1 Omni sostituisce il T8 Aivi come prodotto di punta dell’azienda ed è un notevole passo avanti per i robot lavapavimenti. Come il suo predecessore, può aspirare e pulire abilmente, ma l’X1 Omni è molto più potente e più facile da mantenere rispetto alla maggior parte degli altri modelli ibridi.

Con 5.000 pascal (Pa) di aspirazione, il Deebot X1 Omni offre quasi il doppio della potenza del Deebot Ozmo N8 Pro+, il precedente detentore del record dell’azienda su questo fronte. Il principale concorrente dell’X1 Omni, il Roborock S7 MaxV Ultra, ha 5.100 Pa di aspirazione, ma questa differenza è nominale. Entrambe sono opzioni eccellenti per le case con animali domestici, moquette o entrambi. Quando la sua pattumiera è piena, l’X1 Omni svuota automaticamente il contenuto in un sacchetto per la polvere da 101 once nella sua stazione base.

Quando vuoi che lavi i tuoi pavimenti, basta inserire le piastre lavapavimenti di XI Omni. Una volta fatto, il robot dice “passa alla modalità lavaggio e aspirazione” e utilizza due cuscinetti rotanti circolari per strofinare i pavimenti, in modo simile a Bissell SpinWave Wet and Dry e Samsung Jetbot Mop. Mentre la maggior parte degli altri robot lavapavimenti richiede di riempire manualmente il serbatoio dell’acqua, l’X1 Omni e l’S7 MaxV Ultra si riempiono entrambi automaticamente da un grande serbatoio nelle loro stazioni di aggancio.

Dopo il lavaggio, l’X1 Omni scarica automaticamente l’acqua sporca, pulisce i cuscinetti, li asciuga con aria calda e si riempie di acqua pulita. L’S7 MaxV Ultra è l’unico altro robot per la pulizia dei pavimenti con la capacità di lavare il proprio panno per la pulizia. Quel modello, tuttavia, manca di una funzione di asciugatura del mop ad aria calda, che impedisce la crescita e l’odore di batteri.

Oltre a pulire i tuoi pavimenti, Deebot X1 Omni e S7 MaxV Ultra funzionano entrambi come telecamere di sicurezza mobili e ti consentono di monitorare a distanza la tua casa dal tuo telefono. Supportano anche l’audio bidirezionale, quindi puoi parlare e ascoltare i tuoi animali domestici o qualsiasi persona intorno. Il Deebot ha un leggero vantaggio qui, con una fotocamera rivolta verso l’esterno quando si aggancia e la capacità di catturare foto e video Il modello S7 MaxV Ultra entra prima nella sua fotocamera dock, quindi deve uscire per mostrarti cosa sta succedendo.

L’assistente virtuale integrato di Deebot X1 Omni è un grande vantaggio e consente controlli vocali. Puoi anche controllare il modello Roborock collegandolo con Amazon Alexa o Google Assistant, ma trovo che Yiko sia molto più facile da usare.

I serbatoi dell'acqua pulita e sporca del Deebot X1 Omni hanno ciascuno una capacità di 4 litri. Quando la usi, devi solo svuotare e riempire i serbatoi dell'acqua circa una volta alla settimana. I serbatoi dell'acqua dell'S7 MaxV Ultra sono un po' più piccoli, quindi è necessario riempirli e svuotarli più spesso.

