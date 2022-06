Eolo Più è la soluzione per chi non vuole avere internet a casa con la solita linea fissa obbligatoria e nello specifico fino a fine Mese è possibile richiedere l’attivazione della promo a meno di 25 euro al mese con 30€ di Bonus Benvenuto.

Grazie a questa scontistica che viene applicata in fattura il prezzo mensile sarà pari a 22,40€, il tutto senza vincoli. Come il suo maggio competitor ovvero Linkem, Eolo permette a chi non è raggiunto dalla FTTC o FTTH di navigare senza limiti.

Eolo Più: l’offerta con Bonus in bolletta

La promozione attualmente scontata e disponibile fino al 30 Giugno 2022 permette di navigare fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti gli operatori mobili e fissi italiani e il modem EOLOrouter includo in comodato d’uso. Tutto questo ad un costo promozionale comprensivo di Bonus da 30 euro pari a 22,40 euro per 12 mesi. Al termine dei 12 mesi, il prezzo ammonterà a 24,90 euro come da listino.

Il provider italiano mette a disposizione dei suoi clienti un servizio assistenza davvero incredibile e con un tempo d’attesa massimo pari a 3 minuti.

Lo sconto di 2,50 euro al mese per un anno è solo una delle chicche presenti in questa promozione. Eolo Più, infatti, offre per un mese gratis i pacchetti extra +Intrattenimento, +Studio e Lavoro e +Sicurezza. Grazie a questi addon è possibile navigare fino ad 1 Gigabit al secondo, ove possibile. Dal secondo mese, questi servizi aggiuntivi si rinnoveranno a 10 euro in più, salvo disattivazione.

Oltre a questi pacchetti inclusi gratuitamente per un mese, l’offerta, gode anche di ben 3 mesi di Amazon Prime completamente gratis.

Costi ed altro

L’offerta che abbiamo visto sinora offre uno sconto per 1 anno che ammonta a pari 2,50 euro mensili sul canone di abbonamento standard. In pratica, grazie al bonus pagherete meno di 23 euro al mese per 12 mesi.