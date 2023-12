Epilatore Philips gambe corpo e piedi oggi SCONTATO del 16%! L'occasione che attendevi

Philips serie 8000 wet e dry è un ottimo epilatore per gambe, corpo e piedi. Colore bianco, risultato veloce e duraturo, oltre che delicato. Oggi è scontato del 16% quindi lo paghi solo 79,99 euro. Puoi anche testarlo con tutta calma, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Philips serie 8000 wet e dry: le caratteristiche

Epilazione potente e gentile: l’epilatore Philips ti permette di raggiungere la totale levigatezza. Testina extra large: l’epilatore femminile Philips copre un’area di pelle più ampia in una passata. Design da premio: per raggiungere meglio ogni punto e con movimenti più precisi.

La batteria si ricarica completamente in 2 ore (QuickCharge: 1 sessione), autonomia fino a 40 min. La confezione contiene: 1 epilatore Philips Series 8000 Wet and Dry, 1 testina di rasatura, 1 testina per rifinire zona bikini, 1 pettine rifinitore per zona bikini, 1 pettine di rifinitura, 1 spazzola esfoliante corpo, 1 lima per pedicure, 1 testina per le zone sensibili, 1 contatto ottimale della testina, 1 custodia di base e una spazzolina per pulizia.

