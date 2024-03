Logitech StreamCam: PREZZO ASSURDO grazie alle Offerte di Primavera

Una webcam di qualità per le tue sessioni di gaming è tutto ciò che ti serve per incominciare a streammare sulle tue piattaforme preferite. Solo per oggi su Amazon, grazie alle Offerte di Primavera, è disponibile con un ottimo sconto la StreamCam di Logitech: con una detrazione pari al 15%, oggi la trovi a 79,49€. Approfittane subito, l’offerta potrebbe scadere entro poche ore!

StreamCam Logitech: solo per oggi in sconto grazie alle offerte di Primavera

Questo fantastico prodotto di Logitech ti consente di godere di una nitidezza unica grazie al Full HD 1080p a 60 fps, che offrirà sia a te stesso che al tuo pubblico uno streaming fluido senza alcun tipo di interruzione. Per alimentarsi, questo dispositivo usufruisce di una connessione USB Type-C, così da poter avere una velocità video sempre sul pezzo e una connessione efficiente che non ti lascerà mai brancolare nel buio.

Dispone di un facial tracking molto intelligente grazie a Logitech Capture, il quale riesce a mettere a fuoco in maniera impeccabile il tuo viso tanto da far sembrare il video di qualità professionale. Inoltre, potrai anche registrare video in Full HD ottimizzati per la visualizzazione su smartphone mediante la modalità ritratto di Logitech Capture; ti basterà solamente girare la StreamCam di 90 gradi e il gioco sarà fatto.

Le opzioni di supporto includono anche la compatibilità con il treppiede, così da poter posizionare la telecamera nel miglior modo possibile. Acquista ora su Amazon questa splendida StreamCam di Logitech: solo per oggi grazie alle Offerte di Primavera la troviamo in sconto del 15%, con un prezzo finale che si fissa sui 79,49€. A questo prezzo non troverai mai nulla di simile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.