Epilazione veloce e duratura con Braun Silk-expert Pro 5 in OFFERTA: lo porti dove vuoi

Braun Silk-expert Pro 5 è uno straordinario Epilatore a Luce pulsata, alternativa migliore al Laser, ideale per zone sensibili, come viso, bikini e ascelle. Inclusi nella confezione 2 accessori e custodia viaggio per portarlo dove vuoi. Elegante colore bianco-oro. Oggi grazie allo sconto del 36% lo fai tuo a soli 319,99 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Braun Silk-expert Pro 5: le caratteristiche

Adatto anche per la zona bikini. Risultati visibili in sole 3 settimane. I risultati individuali possono variare da persona a persona. Grazie all’Epilatore Luce Pulsata più veloce di Braun, non è più necessario recarsi dall’estetista che pratica l’epilazione laser: basterà una sessione di soli 15 minuti.

Equilibrio ottimale tra efficacia e sicurezza: l’Epilatore a Luce Pulsata adatta automaticamente e continuamente ogni impulso di luce alla tonalità della pelle grazie alla tecnologia Skin Pro 2.0 (SensoAdapt). Delicato sulla pelle: confortevole e praticamente indolore anche nelle aree sensibili grazie a 3 modalità di intensità. Con Filtro UV. Epilatore Luce Pulsata per sessioni dalla testa ai piedi: tratta gambe, braccia, petto, schiena, viso, ascelle e persino la zona bikini con testine dedicate.

