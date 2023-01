Eppur ci sono davvero: cinque prodotti Amazon di cui IGNORAVATE l'esistenza

Folli, geniali, a volte anche perfino un po’ kitsch: nei meandri di quell’enorme spazio dedicato all’e-commerce che è Amazon si trova praticamente di tutto, perfino degli oggetti così strani o particolari che talvolta si fa perfino fatica a credere che esistano davvero. Eppure ci sono, guardate.

Bacchette da cucina spada laser

I fan di Star Wars raccolgono tutto ciò che ha a che fare con il loro amato franchise, anche cose strane come queste bacchette luminose di Chop Sabres . In effetti, ci sono quasi 12.000 recensioni a cinque stelle che sono entusiaste di questi utensili illuminanti.

Penna saldatore e torcia a LED

Questo mini saldatore è grande quanto una penna ma è in grado di fare il suo senza problemi. Può benissimo fondere qualsiasi materiale e operare saldature sia in argento che in oro. Può essere usato perfino come mini-torcia o per scaldare piccoli contenitori. Ottimo per la saldatura di precisione di componenti elettronici, strumenti o circuiti su una scheda madre del computer.

Giacca Riscaldata

Un giubbotto a gilet auto-riscaldante, comodo da indossare e perfetto per tenerti al caldo nel freddo inverno lo trovi su Amazon a un prezzo super vantaggioso: appena 99€, e le spedizioni sono gratuite. Geniale.

Timer da toilette

Per chi non ha tempo da perdere e anzi vuole ottimizzare anche i minuti nell’arco di una giornata, questa particolare clessidra è realizzata in PVC, ABS e materiale sabbioso di qualità, resistente e duraturo. In questo modo, se siete i fretta, sapete quando è il momento giusto per dare un taglio alla vostra “seduta”.

Luce a LED per la tazza del WC

Per rimanere, in tema, una luce a led per la tazza del water, per tutti coloro che vogliono fare la cacca o la pipì con un tocco d’atmosfera particolare. In parole povere, si tratta di un sistema che illumina il gabinetto con una luce che può assumere diversi colori a seconda dei gusti. Di fatto, un faro nelle notti buie: dopo non avrete scuse per non centrare in pieno la tazza.

