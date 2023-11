La stampante multifunzione EPSON OGGI scontata del 20%! Risparmi anche il 90% sull'inchiostro!

EPSON EcoTank ET-2820 è un’ottima stampante Multifunzione A4 (stampa, copia, scansione) USB, Wi-Fi Direct, display LCD 3,7 cm, 4 flaconi ad alta capacità, funzione Epson Smart Panel, stampa fronte/retro, colore Nero, oggi scontata del 20%! La paghi solo 208 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Stampante multifunzione EPSON EcoTank ET-2820: le caratteristiche

La Stampante multifunzione EPSON EcoTank ET-2820 ti consente di risparmiare fino al 90% sui costi di stampa. Inoltre, la confezione include un quantitativo di inchiostro sufficiente per 3 anni. Un unico set di flaconi di inchiostro consente di stampare fino a 4.500 pagine in bianco e nero e fino a 7.500 pagine a colori, l’equivalente di un massimo di 72 cartucce di inchiostro. Dotata di display LCD a colori da 3,7 cm e vassoio carta posteriore da 100 fogli, consente di stampare fotografie senza margini (fino a 10×15 cm) e offre una velocità di stampa fino a 10 pagine al minuto, per completare facilmente tantissime attività.

Grazie alla tecnologia a freddo PrecisionCore, potrai apprezzare i vantaggi di un consumo energetico notevolmente ridotto e meno ricambi da sostituire; Anche la testina di stampa è preinstallata, per un processo di configurazione della stampante davvero semplice. Questa app consente di controllare la stampante dal tuo dispositivo intelligente. Puoi stampare, copiare e acquisire documenti e foto, nonché configurare, monitorare e risolvere i problemi della stampante, tutto dal tuo telefono o tablet. Grazie al design compatto e alla connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct completa, puoi integrare facilmente questa stampante nella configurazione domestica esistente e stampare da cellulari, tablet e laptop.

