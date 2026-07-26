Era considerata un'auto "inutile" ma oggi vale più di una Ferrari: un modello sottovalutato che oggi tutti vorrebbero

Negli anni Settanta, a Torino, la Fiat 131 Abarth Rally nacque con un’idea semplice e ambiziosa: portare nei rally una berlina di grande serie.

Allora non tutti la presero sul serio. Oggi, quasi mezzo secolo dopo, è una delle Fiat storiche più cercate dai collezionisti: rara, legata ai trionfi nel Mondiale e capace di raggiungere in asta cifre vicine, e a volte superiori, a quelle di diverse Ferrari usate.

Dalla 131 di serie alla versione Abarth: la trasformazione nata per i rally

La base era la Fiat 131, berlina familiare prodotta a Mirafiori dal 1974. Un’auto concreta, squadrata, da tutti i giorni. Non proprio il tipo di macchina che faceva voltare la gente per strada. Poi arrivarono Abarth e Bertone, e la storia cambiò. Per ottenere l’omologazione nel Gruppo 4, Fiat costruì una serie limitata della 131 Abarth Rally Stradale: circa 400 esemplari. Da lì, quella normale berlina diventò un’auto nata per correre. Carrozzeria alleggerita, passaruota allargati, cofano e parafanghi dedicati, sospensioni riviste.

Non erano solo modifiche tecniche: erano il segno di un progetto con un bersaglio chiaro. I rally. Il motore era un 2.0 bialbero a 16 valvole, con circa 140 cavalli nella versione stradale. Le versioni da gara, naturalmente, andavano ben oltre. All’epoca però molti la guardarono con diffidenza. «Sembrava una 131 pompata», raccontano ancora oggi gli appassionati nei raduni, con quell’ironia riservata alle auto capite troppo tardi.

Titoli mondiali, rarità e originalità: i fattori che spingono le quotazioni

A cambiare tutto fu la pista. Anzi, le strade dei rally. La Fiat 131 Abarth Rally vinse il Mondiale costruttori rally nel 1977, 1978 e 1980, anni in cui il marchio torinese batté avversarie durissime. A guidarla furono anche nomi come Markku Alén e Walter Röhrl, protagonisti di una stagione rimasta nella memoria degli appassionati. Non era soltanto una macchina veloce. Era la prova che l’industria italiana poteva prendere un modello popolare e trasformarlo in un’arma da Mondiale.

Oggi il suo valore nasce da quella storia, ma non solo. Pesa moltissimo la rarità degli esemplari originali. Molte 131 Abarth, infatti, sono state usate in gara, modificate, trasformate o restaurate con pezzi non sempre corretti. Per un collezionista, la differenza tra un’auto semplicemente bella e una davvero desiderabile passa da dettagli precisi: numeri di telaio, documenti, componenti giusti, storia chiara. Sulla carta sembrano particolari. Nel mercato, invece, fanno la differenza.

Aste e collezionismo: perché un esemplare conservato può arrivare a 140mila euro

Nel mercato internazionale delle auto da collezione, una Fiat 131 Abarth Rally ben conservata può arrivare attorno ai 140mila euro. È una cifra vista in alcune vendite e aste specializzate, per esemplari in ottime condizioni e con provenienza documentata. Questo non vuol dire che ogni 131 Abarth valga così tanto. Contano lo stato dell’auto, l’originalità, i chilometri, i restauri certificati e la correttezza dei componenti. Però la direzione è chiara.

Le auto da rally degli anni Settanta e Ottanta sono ormai entrate nel mirino dei collezionisti, soprattutto quando hanno un’identità forte e una storia importante. E la 131 Abarth, un tempo liquidata da qualcuno come una Fiat troppo comune, oggi è guardata in modo completamente diverso. Nei cataloghi d’asta non è più una curiosità italiana: è una vettura di culto, rara e legata a una stagione precisa del motorsport. Una di quelle auto che dal vivo fanno fermare anche chi non la riconosce subito. Poi si legge il badge Abarth. E il prezzo, all’improvviso, sembra meno sorprendente.