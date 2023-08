ERRORI DI PREZZO Amazon: 12 prodotti tech a prezzi da SVUOTA MAGAZZINO

Prepara le tue dita veloci e gli occhi affilati, perché stiamo per svelarti uno dei segreti meglio custoditi dell’universo degli acquisti online. Sei mai incappato in quei momenti magici in cui un prodotto di solito costoso appare su Amazon a un prezzo ridicolmente basso? Sì, stiamo parlando degli errori di prezzo (o possibili tali), ovverosia quei rari momenti in cui il fato sembra sorriderti e ti regala un’affare che sembra troppo bello per essere vero. Eccone alcuni:

Auricolari Bluetooth con batteria infinita HOMSCAM T3

Le cuffie Bluetooth in offerta hanno tutto ciò di cui hai bisogno per ascoltare tutta la musica che vuoi senza scendere a compromessi, a partire dal design fino ad arrivare all’autonomia. Allora non devi farti scappare questa offerta di Amazon. Solo per pochissimo tempo hai l’opportunità di ricevere a casa uno tra i modelli più acclamati e popolari, le HOMSCAM T3, ad appena 9€ grazie allo sconto del 33% sul prezzo di listino.

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB è una scheda di memoria microSDXC ad alta capacità con una capacità di archiviazione di 128GB. Questa scheda è stata progettata per essere utilizzata in dispositivi mobili come smartphone, tablet, fotocamere digitali e altri dispositivi che richiedono uno spazio di archiviazione aggiuntivo. Su Amazon è in super offferta col 46% di sconto a soli 10€.

Supporto magnetico per auto

Non è vero che i supporti auto per smartphone sono tutti uguali. Sì, ce ne sono tantissimi, ma parecchi di loro non sempre soddisfano le reali esigenze di chi li compra o rispettano i parametri indicati nell’offerta. Prendendone uno di bassa qualità, il rischio è che il device possa cadere e rovinarsi. Ma con questo modello magnetico che abbiamo scovato su Amazon puoi stare tranquillo sulla stabilità del tuo dispositivo. Approfittando dello sconto del momento, poi, puoi portarlo a casa a 8€ circa. Basta completare subito l’ordine, con le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Lettore di schede SD/TF/CF/MS di Beikell

Il lettore di schede SD/TF/CF/MS di Beikell è un dispositivo versatile che offre la possibilità di leggere e trasferire dati da diverse tipologie di schede di memoria. Questo adattatore 4 in 1 è dotato di due connettori, USB e USB-C, per garantire la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, inclusi computer, laptop, tablet e smartphone. Approfitta allora dell’offerta su Amazon per assicurarti questo utilissimo gadget a soli 8€, grazie allo sconto del 20%. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Mouse Logitech M185

Il mouse wireless Logitech M185 offre una comoda esperienza di utilizzo senza fili per il tuo PC, Mac o laptop. Dotato di una connessione wireless affidabile a 2,4 GHz tramite un mini ricevitore USB, ti permette di muoverti liberamente senza vincoli di cavi. Un ottimo dispositivo, che a dispetto delle indubbie qualità realizzative e tecniche costa davvero una miseria: appena 9€, comprese le spese di spedizione. Questo grazie ad Amazon, che solo per oggi lo sconto del 40%.

Timpou mini supporto magnetico, doppio affare

Timpou mini supporto magnetico per auto per smartphone è un pratico accessorio che consente di fissare il tuo cellulare in modo sicuro e conveniente durante gli spostamenti in macchina. Con il suo design compatto e versatile può essere utilizzato in diversi scenari e si adatta a una varietà di modelli di smartphone, inclusi iPhone, Samsung, Huawei e molti altri. Il pacchetto in offerta su Amazon include due supporti magnetici a 7€, permettendoti di utilizzarne uno in più veicoli o di condividerlo con un amico o un membro della famiglia.

CREAPICO Caricatore USB C 20W, Alimentatore a 2 Porte con PD/QC, Adattatore Presa/Caricabatterie Rapido Compatibile con iPhone 14/13/12/11/Pro Max/Plus/SE/MagSafe, Samsung S22/S21/Note20, Pixel 6 a €6,79 (20% + coupon 15%); Hommie Zanzariera Magnetica 90x210cm Zanzariera Porta Finestra a Calamita Resistente Traspirante Tenda Anti Mosche, Nero a €9,99; Mini Hub USB 3.0, Hub USB ORICO a 4 porte, 1 Hub USB 3.0, 3 Porte USB 2.0, Espandibili multiporta USB, Splitter USB per Laptop, Compatibile con tutti i dispositivi porta USB AHC2 a €5,99 (coupon 50%); Aigostar Lampadine Alexa, Lampadine Wifi G45 E27 6.5W, Lampadina Smart RGBCW Compatibile con Alexa/Google Home, Nessun Hub Richiesto. Funzionamento a Distanza, Controllo Vocale, 1 Pezzi. [Classe di efficienza energetica F] a €5,49 (coupon 50%); Rosaking Caricatore USB C 20W,Spinotto USB C PD Caricatore Rapido per iPhone14 Pro/Pro Max/14/Plus,20W USB C Adattatore per Samsung Galaxy S23/S22/S21 Ultra/S21+/S20 a €6,64 (17%); Lexar 128 GB Micro SD fino a 100 MB/sec(R) a € 2,34 (4% + coupon 5%);

