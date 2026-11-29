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Sei partito per una settimana all’estero, arrivi in aeroporto, accendi il telefono e in pochi secondi ti ritrovi con una notifica del tuo operatore che ti avvisa dei costi di roaming. Uno scenario familiare, quasi un rito di passaggio per chi viaggia. Oggi, però, esiste un’alternativa concreta e sempre più diffusa: usare una eSIM per il roaming estero, evitando le tariffe tradizionali e restando connesso a costi decisamente più ragionevoli. Ecco come funziona davvero, cosa devi sapere prima di partire e come attivarne una senza complicazioni.

Cos’è il roaming e perché può costare così tanto

Prima di capire come evitare i costi, vale la pena capire da dove vengono. Il roaming dati è la parte internet del servizio di roaming: si attiva nel momento in cui il tuo smartphone si aggancia a una rete diversa da quella del tuo operatore di casa, tipicamente quando sei all’estero.

Il meccanismo è semplice ma oneroso: l’operatore locale all’estero fattura il servizio al tuo operatore italiano, che a sua volta ti addebita un costo aggiuntivo. In pratica, stai pagando due intermediari per navigare. All’interno dell’Unione Europea, per i clienti europei, il roaming è in larga parte gratuito o incluso nel piano. Ma appena esci dai confini comunitari — in Asia, nelle Americhe, in Africa o in Oceania — la situazione cambia radicalmente e i costi possono diventare molto alti in pochissimo tempo.

Le alternative tradizionali non erano certo comode: affidarsi al Wi-Fi pubblico (spesso lento e poco sicuro), oppure comprare una SIM locale all’aeroporto di destinazione, con tutto ciò che comporta — fare la fila, trovare lo sportello giusto, cambiare la SIM fisica e rischiare di perdere quella italiana. La eSIM cambia completamente questo scenario.

Come funziona una eSIM per viaggiare all’estero

La eSIM — acronimo di embedded SIM — è una SIM digitale integrata direttamente nell’hardware dello smartphone. Non è una scheda fisica che si inserisce e si rimuove: è un chip già presente nel dispositivo, che può essere programmato a distanza per attivare piani tariffari diversi da operatori diversi.

Questo significa che puoi acquistare un piano dati locale per il paese che stai per visitare, scaricarlo sul tuo telefono ancora prima di partire e attivarlo non appena atterri. Nessuna fila, nessun negozietto da trovare, nessuna SIM fisica da maneggiare.

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Un vantaggio spesso sottovalutato riguarda la sicurezza: la eSIM non può essere rimossa fisicamente se il telefono viene perso o rubato, a differenza di una SIM tradizionale. Questo la rende intrinsecamente più sicura in viaggio.

Altro punto importante: su molti modelli compatibili è possibile avere due eSIM attive contemporaneamente. In pratica puoi mantenere attivo il tuo numero italiano (per ricevere chiamate e SMS) e usare parallelamente un piano dati locale estero, senza rinunciare a nulla.

Quali dispositivi supportano la eSIM

Non tutti i telefoni sono compatibili. Per quanto riguarda Apple, la eSIM è supportata a partire da iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR, e ovviamente da tutti i modelli successivi. Anche molti smartphone Android recenti di fascia media e alta integrano la tecnologia eSIM, anche se la compatibilità varia da produttore a produttore e da modello a modello.

Prima di pianificare l’uso di una eSIM per il tuo prossimo viaggio, verifica che:

il tuo smartphone supporti la tecnologia eSIM;

il dispositivo non sia bloccato (locked) su un singolo operatore — in quel caso potrebbe non essere possibile attivare eSIM di altri provider;

tu abbia accesso a una rete Wi-Fi o a un hotspot per completare l’attivazione, che nella maggior parte dei paesi è un requisito necessario.

Quest’ultimo punto è importante: l’attivazione della eSIM richiede una connessione internet, quindi conviene completarla prima di partire, comodamente da casa, oppure appena atterri usando il Wi-Fi dell’aeroporto.

Quanto si risparmia rispetto al roaming tradizionale

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Il risparmio può essere significativo. I piani eSIM per viaggiatori partono da cifre molto contenute — si trovano offerte a partire da circa 5 dollari per pacchetti dati base — una frazione di quello che può costare navigare con il roaming del proprio operatore italiano in paesi extra-UE.

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Naturalmente i prezzi variano in base a diversi fattori:

il paese o la regione di destinazione;

la quantità di dati inclusa nel piano;

la durata del pacchetto (giornaliero, settimanale, mensile);

il provider eSIM scelto.

Esistono sia piani country-specific (validi in un singolo paese) sia piani regional o global che coprono più paesi contemporaneamente, utili per chi fa viaggi con tappe multiple. In ogni caso, il confronto con le tariffe di roaming tradizionali è quasi sempre a favore della eSIM, soprattutto per destinazioni fuori dall’Europa.

Come attivare una eSIM prima di partire: i passi fondamentali

Il processo di attivazione è più semplice di quanto sembri. Ecco come funziona nella pratica:

Scegli un provider eSIM compatibile con il paese di destinazione. Esistono diverse piattaforme che aggregano piani di operatori locali in tutto il mondo, accessibili tramite app o sito web. Acquista il piano che si adatta alle tue esigenze di dati e durata del viaggio. Ricevi il QR code di attivazione via email o direttamente nell’app del provider. Su iPhone, vai in Impostazioni → Cellulare → Aggiungi eSIM e scansiona il QR code. Su Android il percorso varia a seconda del produttore, ma è generalmente analogo. Configura quale eSIM usare per i dati una volta all’estero, mantenendo la SIM italiana per chiamate e SMS se necessario.

Per approfondire la compatibilità e i dettagli tecnici specifici dei dispositivi Apple, puoi consultare la pagina ufficiale di Apple sul supporto eSIM, che raccoglie tutte le informazioni aggiornate sui modelli compatibili e le modalità di attivazione.

eSIM o SIM locale: quando conviene l’una e quando l’altra

La eSIM non è sempre la scelta migliore in assoluto. In alcuni paesi, le SIM locali prepagate disponibili in aeroporto o nei negozi di telefonia offrono pacchetti con grandi quantità di dati a prezzi bassissimi, spesso con chiamate locali incluse. Se hai bisogno di un numero locale o di moltissimi dati per un soggiorno lungo, la SIM fisica potrebbe ancora avere senso.

La eSIM vince invece quando:

vuoi attivare tutto prima di partire, senza perdere tempo all’arrivo;

fai un viaggio breve o in più paesi;

vuoi mantenere attivo il tuo numero italiano in parallelo;

viaggi in paesi dove trovare una SIM locale è complicato o richiede documenti particolari.

Insomma, la tecnologia eSIM ha reso il concetto di esim roaming estero molto meno stressante di quanto fosse fino a pochi anni fa. Non elimina ogni costo, ma ti dà controllo, flessibilità e — nella maggior parte dei casi — un risparmio reale rispetto alle tariffe di roaming standard. Prima del prossimo viaggio, controlla se il tuo telefono è compatibile: potresti scoprire di avere già tutto il necessario per restare connesso ovunque, senza brutte sorprese in bolletta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.