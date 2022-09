Esiste un'alternativa alle carte di credito slegata dalle banche?

Le carte di credito sono uno strumento di pagamento molto diffuso e apprezzato. Nonostante la loro comodità, però, hanno anche degli aspetti che le rendono poco accessibili.

Per esempio, è necessario affidarsi a un istituto bancario per ottenerne una e, in molti casi, il cliente deve avere dei precisi requisiti economici per ottenere il rilascio. Fino a poco tempo fa, era praticamente impossibile evitare questa logica.

Per fortuna, alcuni servizi permettono di ottenere servizi di questo tipo senza avere a che fare con banche e soprattutto con burocrazia minima. Stiamo parlando di VIABUY Prepaid MasterCard, una prepagata che, per molti versi, ricorda le più famose carte di credito.

Stiamo parlando di una carta che fa parte del circuito MasterCard, dunque è largamente accettata in tutto il mondo. Cosa ancora più importante, è possibile gestire questo strumento di pagamento anche senza avere un conto online pregresso in una banca.

Un conto online con carta prepagata e IBAN persona ideale per gestire qualunque tipo di pagamento

VIABUY offre un conto online, che si può aprire facilmente e con una procedura che richiede appena 8 minuti di tempo.

In questa fase infatti, non sono richiesti particolari documenti e soprattutto non vengono effettuate verifiche per quanto concerne reddito e solvibilità. Nel momento in cui il processo è stato completato, la carta viene spedita il giorno lavorativo successivo, giungendo a casa del possessore pochi giorni dopo.

Il conto online collegato alla carta è dotato di IBAN personale lussemburghese e tedesco, con la possibilità di una gestione approfondita attraverso la specifica app per smartphone. Stiamo parlando di uno strumento di pagamento capace di adattarsi perfettamente sia all’acquisto presso negozi fisici che per lo shopping online.

Infine, va considerato che VIABUY è facile e veloce da caricare utilizzando canali come bonifici SEPA, SOFORT, Giropay e tante altre alternative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.