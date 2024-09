Esperienza audio coinvolgente con la Samsung Soundbar a prezzo speciale

Immergiti nei tuoi contenuti multimediali preferiti grazie ad un suono coinvolgente con questa Samsung Soundbar! Oggi è disponibile su Amazon a soli 139 euro con uno sconto conveniente del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Potrai anche effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è limitata e le scorte sono in esaurimento!

Samsung Soundbar: modalità di utilizzo e funzionalità

La Samsung Soundbar è un gadget tech di ultima generazione che ti permette di vivere un’esperienza audio davvero coinvolgente ed immersiva.

Innanzitutto l’audio surround dolby atmos wireless offre un sound che ti fa sentire parte dell’azione così da vivere in prima persona i tuoi film o videogiochi preferiti. Inoltre l’altoparlante utilizza il suono adattivo per abbinare automaticamente le impostazioni audio al tuo contenuto o alla tua musica preferita, per un sound definito nei minimi dettagli in ogni occasione.

La connettività è un altro punto di forza della soundbar grazie alla modalità Bluetooth e airplay: connetterla ai tuoi dispositivi è semplicissimo, non necessita di nessun cavo aggiuntivo ed impiega pochissimi secondi.

Tra l’altro, questo modello Samsung è particolarmente adatto per chi è appassionato di videogiochi in quanto, con la modalità game mode pro, potrai sentire i tuoi nemici anche da lontano, mentre con la music mode è possibile ballare tutta la notte al ritrmo di un sistema audio per le tue feste tra amici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.