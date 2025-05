Esperienza audio da cinema con la Soundbar LG: oggi la paghi meno della metà

Un’occasione imperdibile per migliorare l’audio del tuo salotto è finalmente arrivata: la soundbar LG S65Q è in offerta a soli 179€, con uno sconto eccezionale del 55% rispetto al prezzo originale di 399€. Questo è il momento giusto per portare a casa un sistema audio di alta qualità che unisce prestazioni e design, trasformando il tuo intrattenimento domestico.

Un’esperienza audio cinematografica a portata di mano

Con i suoi 420W di potenza complessiva, la soundbar LG S65Q si distingue per la capacità di offrire un suono potente e avvolgente. Al centro del sistema troviamo un subwoofer wireless da 200W, che garantisce bassi profondi e definiti, eliminando la necessità di cavi e permettendo una flessibilità assoluta nel posizionamento. Questo significa che puoi collocarlo dove preferisci, senza compromessi estetici o funzionali.

Grazie al supporto delle tecnologie Dolby Digital e DTS Virtual:X, questa soundbar crea un ambiente sonoro tridimensionale, immergendoti completamente nei tuoi film, serie TV o playlist preferite. Inoltre, la riproduzione audio ad alta risoluzione (96kHz/24bit) ti permette di percepire ogni dettaglio con una nitidezza straordinaria, rendendo ogni suono più vivo e reale.

La qualità del suono firmata Meridian Audio

Un ulteriore elemento distintivo della LG S65Q è la collaborazione con Meridian Audio, uno dei nomi più prestigiosi nel settore audio. Questa partnership ha permesso di integrare tecnologie avanzate che ottimizzano la resa sonora, garantendo un bilanciamento perfetto e una fedeltà acustica eccezionale. Se possiedi un televisore LG, potrai sfruttare la funzione TV Sound Mode Share, che regola automaticamente l’audio in base al contenuto, per un’esperienza ancora più personalizzata.

Con dimensioni compatte, la LG S65Q si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Il design elegante si sposa perfettamente con la tua TV e l’arredamento del salotto, aggiungendo un tocco di modernità. La connettività Bluetooth amplia le possibilità d’uso, consentendoti di riprodurre musica direttamente dal tuo smartphone o tablet senza complicazioni.

Oltre alla soundbar e al subwoofer, il pacchetto include tutti gli accessori necessari per un’installazione immediata: cavo HDMI, cavo ottico e cavo di alimentazione. Non importa quale marca di televisore possiedi, la configurazione è semplice e intuitiva. Lanciata sul mercato con grande successo, la LG S65Q si conferma come una delle migliori scelte per chi cerca un upgrade audio significativo senza spendere una fortuna.

Da oggi puoi rivoluzionare il tuo sistema audio domestico: con uno sconto del 55%, la soundbar LG S65Q è il miglior investimento per un intrattenimento di qualità superiore. Approfittane ora su Amazon e trasforma ogni serata in un’esperienza da cinema ad un prezzo di soli 179 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.