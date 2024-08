Esperienza CINEMATOGRAFICA in 4K con la Fire TV Stick a quasi META' PREZZO

Anche se hai un televisore di vecchia generazione, da oggi potrai trasfromarlo in una vera e propria smart tv grazie al Fire TV Stick 4K di Amazon! Al momento è disponibile a soli 37 euro grazie ad un mega sconto del 46%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Fire TV Stick 4K di Amazon: funzionalità e modalità di utilizzo

La Fire TV Stick 4K di Amazon è un dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, perfetto per trasformare anche il tuo vecchio televisore in una smart tv.

Sfruttando questo gadget è possibile ottenere immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, con supporto per il formato Dolby Vision, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos. Questo vuol dire che potrai letteralmente immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti e godere di film e serie tv ome mai prima d’ora.

Inoltre, grazie al supporto Wi-Fi 6, avrai una riproduzione in streaming sempre super fluida anche quando ci sono più dispositivi connessi al router.

Nella promozione è incluso anche il Telecomando vocale Alexa che ti permette di cercare, avviare e controllare rapidamente i contenuti con la tua voce. Potrai anche trovare le tue app preferite con i pulsanti preimpostati, oltre ad accendere, spegnere la TV e regolare il volume sempre con lo stesso telecomando.

