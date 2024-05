Esperienza sonora SENZA LIMITI: la cassa Bluetooth Bose SoundLink Flex è in FORTE SCONTO

Nel mondo della musica in movimento, la libertà e la qualità del suono sono essenziali. Proprio per questo motivo, la cassa Bluetooth Bose SoundLink Flex è una scelta che va oltre le aspettative, portando un’esperienza sonora immersiva ovunque tu vada. Ancora per pochissime ore, la potrai acquistare su Amazon a un prezzo davvero eccezionale: con uno sconto del 14%, la trovi disponibile a 146,99€.

Cassa Bluetooth Bose SoundLink Flex: acquistala su Amazon a un prezzo favoloso

Le dimensioni compatte non devono ingannarti: questa cassa riesce a garantire sempre e comunque un suono potente e bilanciato, offrendo allo stesso tempo un’estrema chiarezza e dettaglio. La nitidezza del suono è anche ulteriormente ottimizzata grazie alla tecnologia proprietaria PositionIQ, la quale rileva in automatico la posizione del diffusore, per una qualità audio sempre ottimale in qualsiasi orientamento o ambiente per un’ottima esperienza coinvolgente e immersiva.

Che tu sia in viaggio o in movimento, la cassa Bluetooth di Bose è pronta ad affrontare qualsiasi sfida. Infatti, grazie allo standard d’impermeabilità IP67, è resistente agli schizzi, alla polvere e ai raggi UV, così da renderla rende perfetta per l’uso all’aperto; mentre la batteria a lunga durata riesce a garantire fino a 12 ore di riproduzione continua per ogni singola ricarica, la quale avverrà mediante l’utilizzo di un cavo USB-C. Non importa se stai campeggiando sotto le stelle o rilassandoti in spiaggia, la tua musica preferita ti accompagnerà in ogni situazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.